Źródło: The Mirror

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie może być swojej przyszłości w Man Utd. Tymczasem ciekawe wieści w kontekście Portugalczyka przekazał The Mirror, dając do zrozumienia, że 37-latek może zastąpić Harry’ego Maguire’a w roli kapitana Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo nie ukrywa swojej frustracji z powodu braku wzmocnień drużyny przed startem nowego sezonu

The Mirror podaje, że 37-latek ma otrzymać nową propozycję od klubu z Old Trafford

Portugalczyk może zastąpić Harry’ego Maguire’a w roli kapitana

Ronaldo kapitanem Czerwonych Diabłów?

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem 2021 roku. Zawodnik w pierwszym sezonie po powrocie na Old Trafford robił, co w jego mocy, aby spełnić pokładane w nim nadzieje. Ostatecznie jednak gigant Premier League nie wywalczył miejsca premiowanego gra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Tymczasem The Mirror zajęło się tematem kapitana Czerwonych Diabłów. Tajemnicą Poliszynela jest, że pozbawiony tej roli ma zostać Harry Maguire. Faworytem do zastąpienia Anglika wydaje się Cristiano Ronaldo. Zwolennikiem takiego rozwiązania ma być Erik ten Hag.

Zobacz także:

Nowy menedżer angielskiej drużyny ma wkrótce spotkać się z reprezentantem Anglii, aby porozmawiać o jego przyszłości. Jednym z czynników, który ma wpłynąć na zatrzymanie Cristiano Ronaldo w klubie, ma być wręczenie zawodnikowi opaski kapitana.

Portugalczyk w ostatnim sezonie zagrał łącznie w 38 meczach. Zdobył w nich 24 bramki, a ponadto zanotował trzy asysty. Wcześniej światło dzienne ujrzały, że Cristiano Ronaldo nie jest na sprzedaż w Man Utd.

Czytaj więcej: Man Utd odrzucił ofertę Barcelony w sprawie obrońcy