IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Declan Rice

Fani Arsenalu ze strachem przyjęli fakt, że Declan Rice nie wybiegł na drugą połowę meczu z Tottenhamem

Jak donoszą angielskie media, uraz pomocnika nie jest jednak groźny

Anglik opuści najbliższe pucharowe starcie, ale być może zdąży wrócić już na weekendowy mecz z Bournemouth

Kontuzja Rice’a nie tak poważna, jak zakładano

Declan Rice notuje udane wejście do zespołu Arsenalu. Rekordowy nabytek z miejsca wskoczył do wyjściowego składu i nie zawodzi. Dlatego też fani z trwogą przyjęli fakt, że reprezentant Anglii opuścił boisko podczas niedawnych derbów z Tottenhamem (2:2). Były kapitan West Hamu doznał kontuzji pleców.

Uraz wydawał się poważny, ale badania mogły uspokoić kibiców. Jak donosi Sky Sports, jedyne spotkanie, w którym z pewnością nie ujrzymy 24-latka, to środowy mecz z Brentfordem w ramach Pucharu Anglii. Możliwe, że gracz będzie do dyspozycji Mikela Artety już na sobotnie spotkanie z Bournemouth. Kanonierzy nie zamierzają się jednak spieszyć. Priorytetem jest powrót Anglika do zdrowia na hitowe starcie przeciwko Manchesterowi City, które zaplanowano na 8 października.

Rice w tym sezonie rozegrał już osiem spotkań dla Arsenalu. Strzelił jedną bramkę w Premier League.

