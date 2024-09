Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Musi uporządkować swoje życie i nastawienie do treningu – ocenia ten Hag

Marcus Rashford to wychowanek klubowej akademii Manchesteru United. Do pierwszego składu wprowadził go w sezonie 2015/2016 Louis van Gaal. Później u każdego następnego menadżera napastnik odgrywał ważną rolę. Na Old Trafford wiązano duże nadzieje z 26-latkiem, lecz reprezentant Anglii zdecydowanie częściej zawodzi, niż spełnia się w roli kluczowego zawodnika.

W poprzednim sezonie, tak jak cała drużyna zanotował jeden z najgorszych kampanii w swojej karierze. W nawiązaniu do krytyki, z którą spotyka się w mediach, Erik ten Hag na konferencji prasowej w stanowczy sposób wypowiedział się nt. Marcusa Rashforda. Zdaniem trenera Czerwonych Diabłów zawodnik musi najpierw uporządkować życie poza klubem. Z jego słów można wywnioskować, że zarzucił mu brak profesjonalizmu w przeszłości.

– Każdy zawodnik wie, że gdy jego styl życia nie jest odpowiedni, to nie będzie mógł grać w Premier League. Nie osiągniesz odpowiedniego poziomu, jeśli nie będziesz wiódł dobrego i zdyscyplinowanego życia poza ośrodkiem w Carrington – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez portal skysports.com

– Musi uporządkować swoje życie, nastawienie do treningu i meczu. Kiedy będzie profesjonalny, będzie grał, bo to klasowy piłkarz – dodał opiekun Czerwonych Diabłów.

Niemniej jednak Erik ten Hag widzi światełko w tunelu. Holender zauważył zmianę u Rashforda, za co docenił Anglika. Według 54-latka napastnik jest na dobrej drodze, aby ponownie błyszczeć w koszulce Manchesteru United.

– Powoli przejmuje kontrolę nad swoją karierą i jest na drodze powrotnej. Zaczął sezon bardzo dobrze, teraz musi to kontynuować i dalej się rozwijać – zasugerował Erik ten Hag.