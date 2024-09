Manchester United rozmawia z topowym trenerem. Erik ten Hag pod presją

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Massimiliano Allegri trenerem Man United? Klub z nim rozmawiał

Manchester United, choć podczas okresu transferowego wydał na wzmocnienia ponad 200 milionów euro, ponownie rozczarował na starcie sezonu. Czerwone Diabły mimo zwycięstwa na inaugurację rozgrywek przegrali dwa następne mecze. Ponadto w grze zespołu nie widać wyraźnej poprawy. Kiepskie występy w pierwszych meczach Premier League powodują, że przyszłość Erika ten Haga ponownie stoi pod znakiem zapytania.

Warto przypomnieć, że Manchester United rozważał zwolnienie Holendra po zakończeniu poprzedniego sezonu. Pracę na Old Trafford prawdopodobnie uratował mu triumf w Pucharze Anglii. Zarząd klubu postanowił dać mu jeszcze jedną szansę i przedłużył z nim kontrakt do czerwca 2026 roku. Mimo to 54-latek nie może spać spokojnie. Najnowsze informacje sugerują, że Czerwone Diabły przygotowuje plan awaryjny na wypadek zwolnienia holenderskiego menadżera.

Z informacji portalu Daily Express wynika, że klub nawiązał kontakt z Massimiliano Allegrim. Przedstawiciele Manchesteru United przeprowadzili wywiad z Włochem ws. potencjalnego objęcia stanowiska szkoleniowca 20-krotnych Mistrzów Anglii.

Były opiekun Juventusu według Calciomercato.it jest otwarty na nowe wyzwanie. Allegri od jakiegoś czasu marzy o pracy w Premier League, bowiem przez całą karierę trenerską był związany tylko i wyłącznie z klubami we Włoszech. Co więcej, doświadczony szkoleniowiec ma wysokie notowania wśród członków zarządu Manchesteru United.