Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba ma ważny kontrakt z Manchester United do 30 czerwca 2022 r. Jego agent, Mino Raiola znów podsycił w mediach plotki wokół swojego klienta.

Od stycznia może już negocjować umowę z nowym klubem

Mino Raiola stwierdził, że w sprawie Pogby wszystko jest możliwe, ponieważ…grudzień to miesiąc marzeń

Pogba zachwycał tylko przez chwilę

Paul Pogba fenomenalnie zaczął sezon 2021/2022. W pierwszych czterech meczach Premier League zaliczył bowiem aż siedem asyst. Później mocno spuścił z tonu, czego najlepszym dowodem była czerwona kartka w meczu z Liverpool FC za brutalny faul na Naby Keicie. Nic dziwnego więc, że władze Manchester United nie kwapią się, aby przedłużyć kontrakt z francuskim pomocnikiem. Nie pomaga również fakt, że w konflikcie z menedżerem Ole Gunnarem Solskjaerem jest agent Pogby – Mino Raiola.

I to właśnie on, w ostatnim czasie znów podsycił plotki na temat opuszczenia Old Trafford przez swojego klienta.

Tajemniczy Raiola

– Grudzień jest miesiącem marzeń. I nie mogę Paulowi zabronić marzyć – powiedział na antenie RAI Sport.

Jednocześnie nie zamknął ostatecznie przed włodarzami Czerwonych Diabłów furtki w sprawie negocjacji nowego kontraktu. – Jest za wcześnie, aby mówić o nowej umowie. Zobaczymy co się stanie. Tak jak jednak podkreśliłem, nie mogę nikomu zabronić marzyć – dodał.

