Tottenham Hostpur od momentu rozstania z Jose Mourinho poszukuje trenera, który poprowadzi zespół w kolejnej kampanii. Nicolo Schira poinformował na łamach mediów społecznościowych, że sternicy klubu z Londynu zaczęli rozmowy z Maurizio Sarrim. Gdyby negocjacje ułożyły się po myśli działaczy The Spurs, to Włoch mógłby wrócić do Premier League po dwóch latach przerwy.

Tottenham Hotspur w poszukiwania nowego menedżera

Tottenham Hotspur w trakcie kampanii 2020/2021 rozczarował na całej linii. W kolejnym sezonie londyńczycy mogą grać w europejskich pucharach, ale na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że byłaby to Liga Konferencji. Do miejsca premiowanego grą w Lidze Europy stołeczny zespół traci trzy oczka. Aktualnie na szóstej pozycji plasuje się West Ham United Łukasza Fabiańskiego.

W kontekście Tottenhamu warto pamiętać, że wcześniej do tego klubu przymierzani byli Julian Nagelsmann oraz Erik ten Hag. Pierwszy jednak podjął decyzję o rozstaniu z Lipskiem na rzecz Bayernu Monachium. Tymczasem Helnder przedłużył kontrakt z Ajaxem, ucinając spekulacje na temat swojej przyszłości.

Sarri przed szansą powrotu do Londynu

Tymczasem dziennikarz La Gazzetta dello Sport Nicolo Schira twierdzi, że stery nad Tottenhamem może objąć Maurizio Sarri. Włoch co prawda wciąż ma umowę ważną z Juventusem, ale latem minionego roku został odsunięty od prowadzenia zespołu Starej Damy. 62-latek stęsknił się już jednak za pracą w zawodzie i podobno jest gotowy na to, aby latem wrócić do za pracy w roli trenera.



Odnotujmy, że w niedzielę The Spurs w ostatnim spotkaniu sezonu zmierzą się na wyjeździe z Leicester Spotkanie. Mecz zacznie się o 17:00. Totenahm powalczy o 18. zwycięstwo w kampanii.

