Raphael Varane uszczęśliwił Old Trafford. Skromne zwycięstwo Man Utd

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United na zakończenie kolejki zmierzył się w Wolves

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0

Na listę strzelców wpisał się Raphael Varane

Premier League. Manchester United pokonuje Wolves

W poniedziałkowym spotkaniu Manchester United ugościł na własnym obiekcie Wolverhampton Wanderers. Faworytem tego meczu była drużyna Erika ten Haga, ale dla jednych jak i drugich było to pierwszy mecz w nowym sezonie Premier League.

Pierwsza połowa stała na bardzo niskim poziomie. Oba zespoły popisywały się wyjątkowymi niedokładnościami. Również brakowało dogodnych sytuacji pod bramkami Onany i Jose Sa. Najlepszą sytuację w pierwszej części meczu miał Pablo Sarabia, jednak futbolówka po uderzeniu Hiszpana wylądowała tuż obok słupka. W samej końcówce Manchester United przycisnął do muru Wolves, ale nie potrafili zagrozić portugalskiemu golkiperowi na tyle, żeby był zmuszony do wyjątkowej interwencji.

Drugie 45 minut rozpoczęło się od znakomitej okazji podopiecznych Gary’ego O’Neila. W dogodnej sytuacji Matheus Cunha uderzył w słupek. Tego dnia piłkarze obu drużyn nas nie zachwycali, ale kibice mogli zobaczyć trafienie wreszcie w 76. minucie. Po znakomitej wrzutce Aarona Wan-Bissaki na listę strzelców wpisał się Raphael Varane. Jose Sa w tej sytuacji nie miał nic do powiedzenia. Chwilę później piłkarze Wolves mogli doprowadzić do wyrównania, ale dwukrotnie świetnie interweniował Andre Onana. Ostatecznie kibice na Old Trafford tego dnia obejrzeli zaledwie jedno trafienie.

W drugiej kolejce Manchester United zmierzy się na wyjeździe z Tottenhamem Hotspur. Natomiast Wolverhampton Wanderers zagra na własnym obiekcie z Brighton.

Manchester United – Wolverhampton Wanderers 1:0

Varane (76′)