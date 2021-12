PressFocus Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski zostanie zawodnikiem Brighton & Hove Albion. Utalentowany reprezentant Polski przeniesie się do angielskiego klubu z Pogoni Szczecin za około osiem milionów funtów.

Kacper Kozłowski będzie kolejnym Polakiem po którego sięgnie Brighton

Transfer 18-latka to także duży zastrzyk finansowy dla Pogoni Szczecin

W najbliższym czasie utalentowany pomocnik doświadczenia będzie nabierał prawdopodobnie na boiskach belgijskiej ekstraklasy

Brighton sięga po kolejnego Polaka. Kozłowski opuszcza Pogoń

The Athletic informuje, że transfer 18-letniego piłkarza, który znajdował się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu, jest przesądzony. Brighton o jego finalizacji ma poinformował w przyszłym tygodniu, po otwarciu styczniowego okna transferowego.

Kacper Kozłowski na występy w Premier League będzie musiał jednak jeszcze poczekać. Brighton zamierza go bowiem wypożyczyć do końca obecnego sezonu. Według informacji The Athletic pomocnik miałby trafić do belgijskiego Union Saint-Gilloise, który obecnie prowadzi w tabeli belgijskiej ekstraklasy. Klub ten jest również współwłasnością właściciela Brighton – Tony’ego Blooma. W zespole tym na podobnej zasadzie występuje już inny zawodnik angielskiego klubu Kaoru Mitoma, a wcześniej występowali Percy Tau i Alex Cochrane.

Młody reprezentant Polski będzie trzecim Polakiem, który w krótkim odstępie czasu dołączy do Brighton. Wcześniej do klubu Premier League trafili Jakub Moder i Michał Karbownik. Drugi z nich przebywa obecnie na wypożyczeniu w Olympiakosie Pireus.

18-letni obecnie Kacper Kozłowski pierwsze kroki w piłce stawiał w Bałtyku Koszalin, ale od 2016 roku jest piłkarzem Pogoni Szczecin. W jej barwach rozegrał do tej pory 40 spotkań w Ektraklasie, zdobywając cztery gole i dokładając do tego siedem asyst. Na swoim koncie ma również sześć występów w reprezentacji Polski.

