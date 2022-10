fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Podsumowanie niedzielnych spotkań 11. kolejki Premier League. Pomimo sporych problemów w pierwszej połowie Chelsea zdołała pokonać na wyjeździe Aston Villę 2-0. Potknięcie zaliczył z kolei Manchester United, który na Old Trafford bezbramkowo zremisował z Newcastle United.

Chelsea Grahama Pottera wciąż zwycięska

Niedzielne spotkania Premier League rozpoczęte o godzinie 15 były tylko przystawką przed starciem Liverpoolu z Manchesterem City. Mecz Leeds United z Arsenalem został nieco opóźniony na skutek problemów z łącznością systemu VAR.

Tego dnia Chelsea mierzyła się na wyjeździe z Aston Villą i bardzo szybko wyszła na prowadzenie. W 6. minucie fatalnie we własnym polu karnym zachował się Tyrone Mings, a jego błąd wykorzystał Mason Mount, który wpisał się na listę strzelców. Wówczas ekipa Stevena Gerrarda ruszyła do ataku i zepchnęła The Blues do głębokiej defensywy. Bohaterem pierwszej odsłony meczu był Kepa Arrizabalaga, który notował świetne interwencje, a w jednej akcji potrafił aż trzykrotnie zatrzymać strzały rywali. Po przerwie londyńczycy odzyskali kontrolę, a w 65. minucie Mount dołożył drugie trafienie, pakując piłkę do siatki po strzale bezpośrednio z rzutu wolnego.

Dużo gorzej poradził sobie Manchester United, który w niedzielę podejmował na Old Trafford Newcastle United. W wyjściowej jedenastce Czerwonych Diabłów znalazł się Cristiano Ronaldo, który tuż po zmianie stron wpakował piłkę do siatki. Jak się okazało, cała sytuacja była wynikiem nieporozumienia, bowiem bramkarz Srok nie rozpoczął jeszcze gry, a Portugalczyk zabrał mu futbolówkę spod nogi. Żadna z ekip nie zdołała wykorzystać swoich sytuacji, w związku z podzieliły się punktami.

Swojej okazji nie wykorzystał West Ham, który na wyjeździe w pełni zdominował Southampton. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a jego ozdobą była przepiękna bramka Declana Rice’a po precyzyjnym strzale zza pola karnego.

Wyniki niedzielnych meczów Premier League

Aston Villa – Chelsea 0:2 (0:1)

6′, 65′ Mount

Manchester United – Newcastle United 0:0 (0:0)

Southampton – West Ham United 1:1 (1:0)

20′ Perraud, 64′ Rice