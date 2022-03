PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Władze Premier League wykorzystały czwartek do rozegrania meczów, które pierwotnie miały odbyć się kiedy indziej. Nie zabrakło w nich bramek, w tym fantastycznego trafienia piętą autorstwa Bruno Guimaraesa dla Newcastle. Matty Cash rozegrał wielkie spotkanie przeciwko Leeds United – polski obrońca zanotował gola i asystę.

W czwartek odbyły się cztery mecze Premier League, przełożone na ten dzień z innych terminów

Chelsea pokonała na wyjeździe Norwich (3:1), Southampton uległo u siebie Newcastle (1:2), Wolverhampton rozstrzelało Watford (4:0), a Aston Villa wywiozła cenne zwycięstwo ze stadionu Leeds (3:0)

W przegranym przez Świętych meczu zagrał Jan Bednarek, zaś Matty Cash zanotował asystę przy golu Philippe Coutinho, a później sam trafił do siatki

Chelsea wywiozła trzy punkty ze stadionu Norwich

Chelsea podchodziła do starcia na Carrow Road po serii fatalnych wieści na temat klubu. Początek meczu pokazał, że gracze The Blues potrafią się skupić pomimo złej sytuacji. Już w trzeciej minucie po rzucie rożnym objęli prowadzenie. Świetnie z kornera dośrodkował Mason Mount, a Trevoh Chalobah wygrał w powietrzu z Joshuą Sargentem i otworzył wynik. Jeszcze przed kwadransem Mount do asysty dorzucił świetną bramkę. W polu karnym przedarł się Kai Havertz i podał do Anglika. Ten sprytnie przyjął kierunkowo i mocnym uderzeniem nie dał szans bramkarzowi Norwich City.

Po zmianie stron Chalobah zagrał ręką w szesnastce, a rzut karny na gola zamienił Teemu Pukki. W samej końcówce fanów gości uspokoił Kai Havertz, który potężnym strzałem przypieczętował triumf The Blues.

Gole debiutantów w Newcastle, fenomenalne trafienie Bruno Guimaraesa

Southampton zdołał otworzyć wynik w 25. minucie starcia z Newcastle. Po długim podaniu Kyle’a Walkera-Petersa piłkę zagrano wzdłuż bramki, gdzie czyhał już Stuart Armstrong. Pomocnik Świętych głową skierował futbolówkę do siatki. Gospodarze nie nacieszyli się dług z prowadzenia. Po chwili – również głową – wyrównał Chris Wood. Dla napastnika był to pierwszy gol w barwach Srok. Debiutanckie trafienie zanotował też Bruno Guimaraes. I to jakie! Po zmianie stron Brazylijczyk świetnie odnalazł się po rzucie rożnym i efektowną piętką zapewnił swojej drużynie niezwykle ważne trzy punkty.

To z pewnością wymarzone wejście do nowej drużyny w wykonaniu Brazylijczyka.

Wilki rozszarpały Szerszenie

Tak naprawdę starcie Wolverhampton z Watfordem zamknęło się już w 21. minucie. Jeszcze przed kwadransem Hwang Hee-Chan przedarł się w polu karnym i wystawił piłkę Raulowi Jimenezowi, który trafił do siatki. Po chwili, po dośrodkowaniu Rayana Ait Nouriego futbolówkę do własnej bramki skierował Cucho. Fatalny błąd przydarzył się też Benowi Fosterowi. W dość prostej sytuacji bramkarz podał wprost do Daniela Podence. Portugalczyk nie czekał, aż bramkarz wróci między słupki, tylko uderzył, bez problemu powiększając przewagę Wilków do trzech goli.

Po zmianie stron wynik ustalił jeszcze Ruben Neves.

Popis Casha w meczu z Leeds!

Nie zabrakło też pozytywnego polskiego akcentu w tym wieczorze z Premier League. W 22. minucie Matty Cash popisał się przytomną, płaską asystą przy trafieniu Philippe Coutinho. Po zmianie stron polski obrońca świetnie odnalazł się we wrogiej szesnastce i lewą nogą do asysty dołożył bramkę. Później, już w 73. minucie, fantastycznym trafieniem popisał się też Calum Chambers. Mateusz Klich wszedł na boisko w 68. minucie. Pojedynek Leeds United z Aston Villą ostatecznie zakończył się wynikiem 3:0.