Chelsea zanotowała koszmarny występ na St James’ Park

The Blues przegrali z Newcastle United 1:4

Mauricio Pochettino nie krył rozczarowania

Chelsea upokorzona przez Newcastle. Pochettino rozczarowany

Kibice Chelsea chcieliby jak najszybciej zapomnieć o sobotnim popołudniu. The Blues przegrali 1:4 z Newcastle United, prezentując się naprawdę kiepsko. Po spotkaniu rozczarowania nie krył Mauricio Pochettino. Argentyński szkoleniowiec wskazał, czego brakuje jego drużynie.

– Musimy być bardziej dojrzali jako zespół i pokazywać zupełnie inną energię. Dla mnie właśnie to jest kluczowe. Wielkie drużyny występują w taki sposób co tydzień lub co trzy dni. To jest rzecz, nad którą musimy pracować – ocenił Pochettino.

– Jestem sfrustrowany i rozczarowany, również naszym występem. Nawet przez chwilę nie byliśmy w grze. Kiedy strzeliliśmy gola, mogliśmy podjąć walkę, ale zespołowi brakowało odpowiedniej energii, aby rywalizować – stwierdził Argentyńczyk.

Chelsea straciła dwa gole w minutę [WIDEO]

