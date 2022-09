Źródło: The Sun

Cristiano Ronaldo w sezonie 2022/2023 jeszcze nie trafił do siatki w żadnych rozgrywkach. The Sun donosi, że piłkarze Manchester United zdecydowanie bardziej wolą grać bez Portugalczyka w pierwszym składzie.

Po słabym początku rozgrywek, MU wygrał ostatnio cztery mecze z rzędu i zajmuje już 5. miejsce w tabeli Premier League

Wkład Cristiano Ronaldo w progres Czerwonych Diabłów jest jednak znikomy

Zdaniem informatora The Sun, gracze MU mają pewność w grze tylko wówczas, gdy Portugalczyk siedzi na ławce rezerwowych

Ronaldo narzuca presję

Cristiano Ronaldo całe lato starał się wymusić na Manchester United zgodę na transfer do klubu, w którego barwach mógłby w dalszym ciągu występować w Lidze Mistrzów. Problem polegał na tym, że żaden z uczestników Champions League nie był zainteresowany ściągnięciem Portugalczyka. Ten zatem zmuszony był pozostać na Old Trafford.

Czerwone Diabły sezon 2022/2023 rozpoczęły kompromitująco, od porażek z Brighton&Hove Albion oraz Brentford. Szybko jednak podniosły się z kolan i w kolejnych czterech grach zanotowały komplet zwycięstw i zajmują już 5. miejsce w tabeli Premier League. Potknęły się dopiero w czwartek, przegrywając w Lidze Europy z Realem Sociedad San Sebastian.

Wpływ CR7 na grę 20-krtonych mistrzów Anglii jest obecnie znikomy. 37-latek wystąpił we wszystkich rozgrywkach w siedmiu meczach, ale na boisku przebywał tylko przez 296 minut. Nie zdobył do tej pory też żadnej bramki. Zdaniem The Sun, jego koledzy zdecydowanie bardziej wolą grać bez niego.

– Dopóki Ronaldo mecz zaczyna na ławce, zawodnicy mają pewność siebie, mogą wyrażać siebie na boisku. Z nim w składzie zespół już czuję presję. Większość jego kolegów była podekscytowana jego powrotem do MU w zeszłym roku, ale po wydarzeniach z lata tego roku, czują już frustrację. CR7 obecnie polega tylko na instynkcie, a to nie działa w systemie Erika ten Haga – pisze The Sun, powołując się na informatora z szatni United.

