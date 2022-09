PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

O Cristiano Ronaldo piszę się w ostatnim czasie bardzo dużo, jednak przede wszystkim negatywnie. W nieco innym tonie o graczu Manchesteru United wypowiedział się Pablo Zabaleta. Zdaniem byłego defensora Manchesteru City Portugalczyk powinien być teraz mentorem dla młodszych zawodników nawet, jeśli w ostatnim czasie jest tylko rezerwowym.

Pablo Zabaleta uważa, że Cristiano Ronaldo powinien być mentorem dla młodych zawodników

Były gracz Manchesteru City twierdzi, że Portugalczyk powinien zaakceptować swoją rolę

Ronaldo będzie miał okazję wystąpić od pierwszej minuty w czwartkowym meczu Ligi Europy z Realem Sociedad

Zabaleta skomentował sytuację Ronaldo w Manchesterze United

Cristiano Ronaldo jest w ostatnim czasie mocno krytykowany za swoje zachowanie i formę. Erik ten Hag do gry desygnuje go z ławki rezerwowych, co także wzbudza frustrację u Portugalczyka, który nie jest do tego przyzwyczajony.

Mimo to były obrońca Manchesteru City Pablo Zabaleta twierdzi, że nawet jeśli Portugalczyk ogranicza się do bycia na uboczu, nadal ma ważną rolę do odegrania na Old Trafford. – Uważam, że Ronaldo powinien być mentorem dla młodych zawodników – powiedział Argentyńczyk.

– Myślę, że dla każdego zawodnika każda pochwała czy konstruktywna uwaga od Cristiano Ronaldo byłaby czymś wielkim. Portugalczyk ma ogromne doświadczenie, a teraz powinien dzielić się nim z innymi – dodał.

– Nie staje się coraz młodszy. Teraz nastaje czas, w którym może nauczyć młodych chłopaków wielu rzeczy i miło byłoby to zobaczyć. Znam jego osobowość, jest topowym piłkarzem, zawsze chce grać, ale myślę, że w pewnym momencie musisz zaakceptować, że nie możesz być dostępny w każdym spotkaniu przez 90 minut i musisz wspierać młodych graczy, życzyć im wszystkiego dobrego – stwierdził były obrońca Manchesteru City.

Podczas, gdy Ronaldo przez większość sezonu jest tylko rezerwowym, może mieć okazję zagrać dla United od pierwszej minuty w czwartkowym meczu Ligi Europy z Realem Sociedad. Media przewidują, że Portugalczyk trafi do wyjściowego składu.

