fot. PressFocus Na zdjęciu: Thiago Silva

W czwartek Thiago Silva świętuje 38. urodziny. Pomimo zaawansowanego wieku Brazylijczyk w dalszym ciągu jest czołową postacią defensywy Chelsea. W rozmowie z klubową stroną przyznaje, że chciałby grać w piłkę do 40. roku życia.

W obecnym sezonie Thiago Silva rozegrał siedem spotkań

Pomimo 38 lat na karku, dla defensywy Chelsea jest postacią absolutnie kluczową

Brazylijczyk zamierza grać w piłkę do czterdziestki, choć nie jest pewny, że wytrzyma na poziomie Premier League

Thiago Silva wiecznie młody

Thiago Silva to jeden z najlepszych środkowych obrońców ostatnich lat. W 2020 roku przeniósł się z Paris Saint-Germain do Chelsea i wydawało się, że nie będzie już w stanie występować na tak wysokim poziomie. Pomimo 38 lat na karku Brazylijczyk w dalszym ciągu jest czołową postacią defensywy londyńczyków, bez której trudno wyobrazić sobie wyjściową jedenastkę. W obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Przy okazji swoich urodzin Silva wypowiedział się w specjalnym wywiadzie o trudnościach, jakie powoduje intensywność gry na najwyższym poziomie. Zdradził, że zamierza kontynuować swoją piłkarską karierę do czterdziestki, choć nie jest pewny, że wytrzyma w Premier League.

– To dla mnie bardzo ważne, że mogę grać na tym poziomie w tym wieku, ale nie jest łatwo, zwłaszcza w Premier League. Kiedy kończę trening, wracam do domu i zastanawiam się, w jaki sposób mogę naprawić się na kolejny dzień. Intensywność jest wysoka od pierwszej do ostatniej minuty więc musisz być gotowy przez cały czas. Mogę mieć 38 lat, ale myślę, że mogę w jak największym stopniu pomóc zespołowi.

– Często rozmawiałem ze Zlatanem, a ostatnio kontaktujemy się jeszcze częściej, ponieważ Chelsea zagra z Milanem w Lidze Mistrzów. Moim celem jest gra do 40 roku życia, ale nie wiem, czy zostanę na tym poziomie. To zależy od tego, co wydarzy się w tym sezonie i podczas mistrzostw świata. Nie bez znaczenia jest także moja sytuacja kontraktowa, ale tak jak mówiłem wcześniej, moim celem jest gra do 40 roku życia – zdradza Silva.

