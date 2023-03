Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Ferandes był mocno krytykowany po meczu z Liverpoolem

Zdaniem wielu Portugalczyk nie nadaje się do roli kapitana zespołu

Tego samego zdania jest były zawodnik Czerwonych Diabłów, Paul Parker

Bruno Fernandes może stracić opaskę kapitańską?

Bruno Fernandes znalazł się w ogniu krytyki po spotkaniu z Liverpoolem. Portugalczyk na murawie wyglądał na mocno zrezygnowanego, a kamery wychwyciły, że prosił nawet o zmianę, mimo że nie odczuwał żadnych dolegliwości. Wzburzyło to kibiców i dziennikarzy. Zdaniem wielu nie powinien on odgrywać roli kapitana drużyny.

Pod nieobecność na boisku Harry’ego Maguire’a to właśnie 28-latek pełni funkcję kapitana. Były zawodnik Manchesteru United, Paul Parker jest zdania, że Portugalczyk się do tej roli nie nadaje.

– Po pierwsze, ja od początku mówiłem, że Bruno Fernandes nie nadaje się do roli kapitana Manchesteru United. Myślę, że to zawodnik, który powinien zostać pozostawiony sam sobie. On nie ma mentalności lidera, dlatego tak długo zajęło mu dojście do tak wielkiego klubu, jak Manchester United. Ludzie starają się go bronić, mówiąc, że to najlepszy zawodnik, bo notuje asysty, rozgrywa. Prawda jest jednak taka, że zachowuje się dziecinnie i drażni, kiedy rzuca się na murawę i obwinia sędziów. To dzieciak – stwierdził były piłkarz.

🗣️ Liverpool Echo's Chief Liverpool Writer @IanDoyleSport going in two-footed on Bruno Fernandes… pic.twitter.com/KPUZtzjIhP — The Sportsman (@TheSportsman) March 9, 2023

– Noszenie opaski na ramieniu wiąże się z obowiązkami, takimi jak uspokajanie innych zawodników. Wyobraźcie sobie, jakby on miał kazać Casemiro się uspokoić. Tamten tylko by potrząsnął głową. Nikt nigdy nie będzie słuchał jego poleceń przez sposób, w jaki się zachowuje. On woli chodzić po murawie, kopać innych, narzekać i się poddawać. Poddał się w meczu z Liverpoolem, gdzie wyglądał żałośnie. Jako kapitan powinien zadbać, żeby inni się nie poddawali i samemu nigdy tego nie robić – dodał.

