Wout Weghorst

Weghorst nie zachwyca w barwach Man Utd

Keys uważa, że to najgorszy piłkarz w historii United

Były prezenter Sky Sports ma też uwagi do Ten Haga

Były prezenter Sky Sports krytycznie o napastniku United

– W końcu to decyzja Ten Haga, że daje szansę Weghorstowi. To nie wina napastnika, ale musi być najgorszym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek widziałem w koszulce United – stwierdził Richard Keys.

– Menedżer musi przestać udawać, że Weghorst ma coś do zaoferowania. Nie wystawia się do gry, nie biega i nie strzela bramek. Nie da się go uruchomić – dodał.

Weghorst jak dotąd rozegrał czternaście spotkań w barwach Manchesteru United, ale raczej rzadko gra w pełnym wymiarze czasowym. Na swoim koncie ma zaledwie jedną bramkę i tylko trzy asysty. Z pewnością nie takich liczb oczekiwał po nim Erik ten Hag decydując się na ten zaskakujący transfer w styczniu.

Keys nie był też zachwycony reakcję Ten Haga na porażkę Manchesteru United. – Wolałbym raczej usłyszeć, jak mówi:„ to jednorazowe. To się więcej nie powtórzy i na pewno nie zepsuje pracy, którą wszyscy wykonujemy”. To by było na tyle. Powinien wziąć to na siebie. To on narzeka, że United „nie trzymało się razem”, ale sam dystansuje się od tego.

Manchester United musi się szybko podnieść po tej druzgocącej porażce z Liverpoolem, ponieważ już w czwartek zmierzy się z Realem Betis w meczu 1/8 finału Ligi Europy.

