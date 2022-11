PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Wywiad Cristiano Ronaldo narobił sporo szumu wokół Manchesteru United, który postanowił odnieść się w oficjalnym oświadczeniu do słów Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo udzielił kontrowersyjnego wywiadu

Wypowiedź Portugalczyka wywołała burzę w mediach

Manchester United odniósł się do słów swojego zawodnika

Manchester United wydał specjalne oświadczenie ws. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo udzielił bardzo kontrowersyjnego wywiadu, w którym mówił między innymi, że czuje się zdradzony przez Manchester United. Portugalczyk odniósł się także do Erika ten Haga mówiąc, że: – Jeśli ty nie masz szacunku do mnie, ja nigdy nie będę miał szacunku do ciebie.

Ronaldo mówił także o czasach Ralfa Rangnicka w klubie, który został mianowany tymczasowym menedżerem po odejściu Ole Gunnara Solskjaera w zeszłym sezonie. Niemiec odniósł znaczący sukces jako dyrektor piłkarski, ale nie zarządzał drużyną przez ponad dwa lata, zanim objął United w listopadzie ubiegłego roku, co Portugalczyk skomentował w dość wymownych słowach. – Jeśli nie jesteś nawet trenerem, jak zamierzasz być szefem Manchesteru United? Nigdy o nim nie słyszałem – powiedział.

To tylko wierzchołek góry lodowej. Gracz United wywołał sporą burzę w mediach i praktycznie przyćmił swoją wypowiedzią wydarzenia ostatniego weekendu na boiskach Premier League.

Manchester United postanowił odnieść się do wywiadu Cristiano Ronaldo. Klub wydał w tej sprawie krótkie oswiadczenie.

– Manchester United zwraca uwagę na doniesienia mediów dotyczące wywiadu udzielonego przez Cristiano Ronaldo. Klub rozważy swoją odpowiedź po ustaleniu wszystkich faktów. Skupiamy się na przygotowaniach do drugiej połowy sezonu i kontynuowaniu budowania wiary i jedności wśród graczy, menedżera, personelu i fanów – napisano.

