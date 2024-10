Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jack Stephens

Czerwona kartka w meczu z Man United i poważne konsekwencje

Jack Stephens dał prawdziwy popis w meczu w meczu Southampton – Manchester United. Obrońca Świętych został wyrzucony z boiska za czerwoną kartkę, którą obejrzał po faulu na Alejandro Garnacho. Jednak na tym jego przewinienia się nie zakończyły. 30-latek w niewybrednych słowach skomentował pracę sędziów.

Najpierw Stephens zwrócił się do Gavina Warda. Arbiter techniczny usłyszał od zawodnika Southampton, że jest “f***ing little c***, zdradza The Athletic. Chwilę później Stuart Attwell, sędzia główny, został nazwany “a c***”, a następnie Ward znowu został określony “a c***”.

Za swoje zachowanie Jack Stephens został zawieszony na dwa mecze i ukarany grzywną w wysokości 50 000 funtów. Southampton musiał uznać wyższość Man United i przegrał 0:3. Wynik ustalił Alejandro Garnacho, który do siatki trafił już w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

