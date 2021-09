Adama Traore ma za sobą niezły występ w barwach Wolverhampton Wanderers w meczu przeciwko Man Utd. Nie brakuje natomiast doniesień na temat przyszłości 25-latka. Tym bardziej że ostatnio poważnie zainteresowany zawodnikiem był Tottenham Hotspur.

Adama Troare w trakcie ostatiego okienka transferowego był na celowniku Tottenhamu Hostpur

Londyński klub złożyć ws. 25-latek dwie oferty, ale obie zostały odrzucone przez działaczy Wolves

Sternicy ekipy z Molineux Stadium mają nadzieję, że Hiszpan przedłuży umowę z klubem

Traore rozstanie się z Wolverhampton?

Adama Traore według medialnych doniesień miał dwie oferty od The Spurs, ale obie zostały odrzucone przez działaczy Wilków. Tymczasem BirminghamMail podaje, że sternicy Wolves planują złożyć propozycję przedłużenia kontraktu Hiszpanowi.

Obecna umowa Traore obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Aczkolwiek nikt w klubie z Molineux Stadium nie myśli o rozstaniu z zawodnikiem. Chociaż sam zainteresowany niechętnie podchodzi do tematu przedłużenia kontraktu. W ostatnich miesiącach miał już kilka propozycji dotyczących przedłużenia umowy o 12 miesięcy, ale nie wyrażał na to zgody.

Ostatnio sternicy Tottenhamu Hotspur mieli plan, aby wypożyczyć piłkarza za pięć milionów funtów z opcją obowiązkowego transferu definitywnego za 30 milionów funtów, ale ta oferta nie znalazła uznania w oczach działaczy Wolverhampton. Oni oczekują za piłkarza minimum 50 milionów funtów.

Traore jak na razie w szeregach Wilków rozegrał 135 meczów, notując w nich 10 trafień i 18 asyst. W tej kampanii zaliczył cztery mecze, w tym trzy w Premier League.

