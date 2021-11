Nie tylko United walczy o Zidane’a. Do walki włącza się też PSG

Źródło: The Sun

PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

PSG widzi w osobie Zinedine’a Zidane’a następce Mauricio Pochettino – poinformował The Sun. Co ciekawe, francuski szkoleniowiec od jakiegoś czasu jest też na radarze działaczy Manchesteru United.

PSG chciałoby zatrudnić Zinedine’a Zidane’a

Francuz wolałby jednak zostać selekcjonerem kadry narodowej

Partnerka szkoleniowca nie chce, aby Zidane został trenerem United

Zidane zastąpi Pochettino w PSG?

Według informacji opublikowanych w dzienniku AS, Pochettino nie spełnia oczekiwań zarządu jako szkoleniowiec PSG. Jego drużyna aktualnie ma dziesięć punktów przewagi nad resztą stawki w rozgrywkach Ligue 1 i jest bliska wywalczenia awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mimo tego zarząd nie jest do końca zadowolony z pracy Hiszpana.

PSG postrzega Zidane’a jako “swojego wymarzonego trenera”. Francuz może jednak nie skusić się na objęcie klubu z Paryża, ponieważ jego wymarzonym stanowiskiem byłaby funkcja selekcjonera kadry narodowej. Z tego powodu może okazać się, że Zidane finalnie nie trafi ani do Manchesteru United ani do PSG.

Ponadto żona Zidane’a, Veronique, również ma spore obiekcje co do tego, aby jej mąż został szkoleniowcem United. Partnerka Zizou nie jest zachwycona pomysłem przeprowadzki do Manchesteru.

W brytyjskich mediach mówi się, że kolejnym kandydatem na stanowisko nowego trenera United jest trener Leicester, Brendan Rodgers, który także ma znajdować się na liście “wymarzonych trenerów” klubu z Old Trafford.

