Tottenham pokonany! Newcastle znalazło sposób na Koguty

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Yves Bissouma oraz Anthony Gordon

Tottenham Hotspur w 3. kolejce rozgrywek Premier League pojechał na St James’s Park. To właśnie na tym obiekcie podopieczni Ange Postecoglou grali przeciwko Newcastle United. “Koguty” przystępowały do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie w ostatniej kolejce nad Evertonem (4:0). Piłkarze Eddiego Howe’a natomiast w środku tygodnia wyeliminowali Nottingham Forest z Carabao Cup, ale do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs jedenastek.

Pierwsza odsłona rywalizacji na St James’s Park toczyła się pod dyktando Tottenhamu Hotspur. Goście dominowali nad rywalem, ale nie potrafili stworzyć sobie dogodnej sytuacji do strzelenia gola. Udało się to zatem “Srokom”. W 37. minucie na listę strzelców wpisał się Harvey Barnes. I to właśnie podopiecnzi Eddiego Howe’a schodzili na przerwę z przewagę jednej bramki.

“Koguty” bardzo szybko odrobiły straty w drugiej połowie. Już w 56. minucie na tablicy wyników było 1:1. Zespół z Londynu uszczęśliwił Dan Burn, który wpakował futbolówkę do własnej bramki. Długo gra utrzymywała się niemal w środku pola, ale w 78. minucie to ponownie Newcastle United wyszło na prowadzenie. Z najbliższej odległości strzelił gola Alexander Isak.

Tottenham Hotspur w kolejnym meczu ligowym zmierzy się z Arsenalem. Newcastle United z kolei zagra na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United – Tottenham Hotspur 2:1

Barnes (37′), Isak (78′) – Burn samobój (56′)