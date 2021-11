PressFocus Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe będzie musiał jeszcze poczekać na swój debiut na trenerskiej ławce Newcastle United. Nowy menedżer Srok nie będzie mógł poprowadzić drużyny w sobotnim meczu z Brentfordem. Uzyskał bowiem pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Eddie Howe 8 listopada został nowym menedżerem Newcastle United, ale na debiut na trenerskiej ławce Srok będzie musiał jeszcze poczekać

43-letni trener uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie i musi poddać się 10-dniowej kwarantannie

Z tego powodu nie będzie mógł poprowadzić drużyny w najbliższych ligowych meczach z Brentfordem i Arsenalem

Eddie Howe z koronawirusem

43-letni szkoleniowiec, który przez prawie osiem lat prowadził drużynę Bournemouth, 8 listopada został nowym menedżerem Newcastle United. Na stanowisku tym zastąpił zwolnionego w październiku Steve’a Bruce, choć w międzyczasie zespół w trzech spotkaniach tymczasowo poprowadził Graeme Jones.

Jones, który jest asystentem Howe’a, w sobotę ponownie poprowadzi drużynę. Tym razem wspólnie z innym współpracownikiem nowego menedżera Newcastle United Jasona Tindalla. Wszystko z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa, jaki otrzymał w piątek Howe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Howe’a czeka teraz 10-tygodnia kwarantanna, co oznacza, że nie będzie mógł poprowadzić drużyny także w kolejnym meczu z Arsenalem.

– Jestem bardzo rozczarowany, że nie będę jutro z wami wszystkimi na St James’ Park, ale jest to niesamowicie ważne, abym postępował zgodnie z wytycznymi i poddał się kwarantannie. Chciałbym zapewnić wszystkich, że czuję się dobrze i chociaż nie jest to dla mnie miła wiadomość, wiem, że nie zakłóciło to naszych przygotowań do tego ważnego meczu – powiedział Howe, cytowany przez Sky Sports.

– Byłem i będę w stałym kontakcie z moim sztabem trenerskim i zawodnikami, zarówno jutro, jak i w tygodniu. Wiem, że będą dawać z siebie wszystko na boisku i poza nim – dodał menedżer Newcastle.

