Newcastle United wygląda na to, że wkrótce będzie miało nowego właściciela. Konsorcjum z Arabii Saudyjskiej ma przejąć kontrolę nad klubem z St. James Park, podaje BBC Sport.

Dobiega końca saga związana za zmianą właściciela w Newcastle United

Media na Wyspach Brytyjskich donoszą, że Fundusz Inwestycyjny z Arabii Saudysjkiej jest blisko przejęcia angoelskiego klubu

Mike Ashley rozstanie się z tym samym z klubem po 14 latach

Saudyjczycy krok od przejęcia Newcastle?

Newcastle United od dłuższego czasu prowadziło rozmowy z potencjalnymi inwestorami, chcącymi przejąć klub. Wszystko wskazuje na to, że transakcja wkrótce zostanie sfinalizowania.

Fundusz Inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej wraz z przejęciem klubu ma zapewnić 80 procent środków na transakcje w wysokości 300 milionów funtów.

Nowe informacje w sprawie zmiany właściciela w Newcastle United cieszą kibiców. W badaniu przeprowadzonym przez Newcastle United Supporters’ Trust wyszło, że 93 procent członków było za tym, aby nowy właściciel przejął klub. Fani Srok są jednocześnie zmęczenie rządami Mike’a Ashleya.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to brytyjski miliarder zakończy panowanie w Newcastle po 14 latach. Ashley już w kwietniu 2020 roku chciał sprzedać klub, ale ostatecznie do tego nie doszło. W międzyczasie wyszła sprawa, że Fundusz Inwestycyjny był zamieszany w aferę o nielegalne rozprzestrzenianie sygnału telewizyjnego z meczami Premier League. Sprawa jednak została wyjaśniona.

Newcastle plasuje się obecnie na przedostatniej pozycji w ligowej tabeli, legitymując się dorobkiem zaledwie trzech oczek. Po przerwie na spotkania reprezentacyjne Sroki zmierzą się u siebie z Tottenhamem Hotspur w meczu ósmej kolejki Premier League.

Przełom w sprawie transakcji dotyczącej Newcastle

Próba kupna Newcastle United przez Fundusz Inwestycyjny z Arabii ​​Saudyjskiej była najdłuższą i najdłużej trwającą sagą przejęć w historii Premier League. Porozumienie upadło zeszłego lata z powodu obaw Premier League, ale niespodziewane rozstrzygnięcie sporu z nadawcą BeIN Sports z władzami Arabii Saudyjskiej, sprawiło, że Mike Ashley blisko wyrażenia zgody na budzącą wiele opinii transakcję.

