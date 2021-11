David Moyes w rozmowie z angielskimi mediami przyznał, że West Ham jest dla niego idealnym klubem na aktualnym etapie kariery trenerskiej. 58-letni szkoleniowiec jest zadowolony z wyników osiąganych przez jego drużynę w ostatnich latach.

Moyes jest zadowolony ze swojej pracy w West Hamie

Szkot w minionym sezonie wywalczył z Młotami awans do kwalifikacji Ligi Europy

Moyes nie zamierza spocząć na laurach i ma ambitne plany na przyszłość

Moyes ma ambitne plany na przyszłość

Szkot w ciągu ostatnich dwóch sezonów zdziałał prawdziwe cuda z ekipą West Hamu, prowadząc swoją drużynę w rozgrywkach Premier League do miejsca gwarantującego udział w kwalifikacjach do Ligi Europy. Jego zespół w bieżącej kampanii sklasyfikowany jest na czwartej pozycji w ligowej tabeli, a sam szkoleniowiec nie ukrywa zadowolenia z przebiegu swojej kariery trenerskiej w klubie z Londynu.

– West Ham to dla mnie idealny klub. Mogę robić tutaj to co kocham i cieszę się, że piłkarze podzielają moją filozofię gry. Jestem bardzo wdzięczny właścicielom klubu za zaufanie i sprowadzenie mnie do tak świetnego klubu – powiedział 58-latek w rozmowie z Sky Sports.

– Czasami, gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji, bardzo ciężko jest walczyć o swoje. Dzięki temu, że właściciele dali mi szansę, ja mogę to robić i zamierzam jeszcze odnieść wiele sukcesów z West Hamem – zapowiedział David Moyes.

David Moyes jest trenerem West Hamu od 29 grudnia 2019 roku. Jego kontrakt z klubem z Londynu obowiązuje do końca sezonu 2023/2024. W przeszłości Moyes prowadził już ekipę Młotów – miało to miejsce w czasie od 7 listopada 2017 roku do 16 maja 2018 roku.

Czytaj także: West Ham wkrótce z największym stadionem w Londynie