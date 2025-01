Moder coraz bliżej transferu. Pomocnik leci do Holandii

Jakub Moder zasili szeregi Feyenoordu Rotterdam. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków", pomocnik w ten weekend poleci do Holandii, by dopiąć formalności.

Sportimage Ltd / Alamyws Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder uda się do Holandii

Jakub Moder wrócił na boiska Premier League po groźnej kontuzji kolana, ale nie odzyskał już miejsca w składzie Brighton & Hove Albion. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa z końcem tego sezonu. Wiele wskazuje na to, że 25-latek nie wypełni umowy w angielskim klubie i wkrótce zmieni barwy.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Były zawodnik Lecha Poznań trafi do Feyenoordu Rotterdam. Holenderski klub zapłaci za Modera około 1,5 miliona euro, co może okazać się prawdziwą okazją transferową. Przypomnijmy, że The Seagulls w 2020 roku wykupili środkowego pomocnika z Kolejorza za 11 mln euro.

Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl poinformował, że już w ten weekend Moder uda się do Holandii, żeby sfinalizować swój transfer do 16-krotnych mistrzów Eredivisie. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich procedur Moder podpisze kontrakt z Feyenoordem, który będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku.

W obecnym sezonie Moder rozegrał zaledwie siedem spotkań, spędzając na murawie łącznie około 160 minut. Jego dotychczasowy bilans w barwach Brighton to 71 występów, w których zdobył dwa gole i zanotował cztery asysty. Po 18 kolejkach Eredivisie zespół z Rotterdamu zajmuje solidne 4. miejsce w tabeli.