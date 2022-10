fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zagra w czwartek w Lidze Europy przeciwko Omonii Nikozja, a menedżer Erik ten Hag wraca pamięcią do przegranych derbów z Manchesterem City (3-6). Holender jest wdzięczny rywalom za lekcję gry w piłkę nożną.

Manchester United zszedł na ziemię

W ostatnich tygodniach można było zauważyć sporą poprawę w drużynie Manchesteru United. Po słabym początku sezonu nastąpiły cztery kolejne ligowe zwycięstwa, w tym również z Liverpoolem oraz Arsenalem. Podopieczni menedżera Erika ten Haga rośli w oczach, lecz niedzielne derby sprowadziły ich na ziemię.

Manchester City do przerwy wygrywał z “Czerwonymi Diabłami” aż 4-0. Finalnie spotkanie zakończyło się porażką ekipy z Old Trafford 3-6. Przy okazji konferencji prasowej przed czwartkowym meczem Ligi Europy z Omonią Nikozja ten Hag wrócił pamięcią do wysokiej porażki. Podziękował swoim rywalom za lekcję futbolu.

– To był trudny dzień. Przeanalizowaliśmy to spotkanie. To było dla nas zderzenie z rzeczywistością. Trzeba wyciągnąć wnioski z tego meczu i iść dalej. Zawsze będą potknięcia. Pokonaliśmy Arsenal, pokonaliśmy Liverpool, a w niedzielę mieliśmy kiepski dzień w pracy. Manchester City był lepszy i trzeba to zaakceptować. Nie można natomiast akceptować naszego występu, który był nie do zaakceptowania.

– Zyskaliśmy sporo pewności siebie po pokonaniu Arsenalu i Liverpoolu, lecz przyszło zderzenie z rzeczywistością w meczu z Manchesterem City. Mogę podziękować za lekcję Pepowi i City. Musimy to zrozumieć, musimy grać lepiej – przekonuje ten Hag.

W czwartek Manchester United zagra na wyjeździe z Omonią Nikozja. Mecz w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy rozpocznie się o godzinie 18:45.

