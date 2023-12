IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal zostanie liderem Premier League

Kanonierzy pokonali Wilki 2:1

Arteta jest zadowolony z gry zespołu

Arteta chwali piłkarzy Arsenalu

Arsenal w sobotę pewnie pokonał Wolverhampton 2:1, dzięki czemu Kanonierzy pozostaną liderami Premier League. Media chwalą grę drużyny Mikela Artety zauważając znaczną poprawę. Do tych pochlebnych komentarzy odniósł się również menedżer londyńczyków.

– Poprawa i konsekwencja. Kiedy grasz co trzy dni, bardzo trudno jest zrobić progres, ale nam się to udało.. Musimy to utrzymać. Są pewne rzeczy, które jeśli powtórzysz w meczach, to wynik będzie dla nas naprawdę pozytywny. Musimy na tym polegać, a reszta przyjdzie – przyznał Mikel Arteta na pomeczowej konferencji.

Menedżer odniósł się także bezpośrednio do spotkania z Wolves. – Mogę tylko pochwalić zawodników. Byli doskonali. Graliśmy przeciwko naprawdę dobremu zespołowi. Tworzyliśmy bardzo dużo okazji i prawie nie traciliśmy piłek. Wynik powinien być zupełnie inny. Mieliśmy wielkiego pecha, bo chyba trzy razy trafiliśmy w słupek. W końcówce popełniliśmy błąd blisko bramki – w Premier League za to zostaje się surowo ukaranym. Jestem bardzo zadowolony z kolejnego dobrego naszego występu.

