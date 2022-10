PressFocus Na zdjęciu: Anthony Martial

Anthony Martial wrócił do treningów z resztą drużyny Manchesteru United, poinformował oficjalnie klub z Old Trafford. To dobra wiadomość dla kibiców tego klubu oraz Erika ten Haga, którzy czekają na powrót Francuza.

Martial wrócił do treningów

Francuz z powodu kontuzji opuścił ostatnie sześć meczów United

To już trzecia kontuzja napastnika w obecnej kampanii

Martial walczy z problemami zdrowotnymi

Anthony Martial, który strzelił trzy gole w tym sezonie, opuścił sześć ostatnich meczów United z powodu kontuzji pleców. Francuz przegapił początek sezonu, wrócił na mecz z Manchesterem City, jednak tydzień później w starciu z Evertonem już w 30. minucie gry musiał opuścić plac gry z powodu kolejnego urazu.

Oznaczało to już trzecią kontuzję w obecnym sezonie Anthony’ego Martiala, który wcześniej miał problemy z mięśniem uda i Achillesem na początku rozgrywek. Francuz w obecnej kampanii wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach.

Martial na boisku przebywał zaledwie przez 135 minut, ale mimo to na swoim koncie ma trzy gole i dwie asysty, co jest znakomitym wynikiem. Gdy grał, dało się zauważyć, że pod wodzą nowego menedżera Francuz odzyskał znakomitą formę.

Przed czwartkowym starciem Ligi Europejskiej z Realem Sociedad w Hiszpanii, Martial ponownie zaczął trenować z drużyną, dając nadzieję, że jest bliski powrotu do gry. Ten Hag prawdopodobnie przedstawi informacje na temat kondycji fizycznej swojego napastnika, gdy w środę weźmie udział w konferencji prasowej.

