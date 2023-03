PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Media sugerowały, że Rashford ma wygórowane wymagania finansowe

Zawodnik Manchesteru United odpowiedział na “Twitterze”

Anglik jasno przedstawił swoje zdanie

Marcus Rashford dementuje medialne doniesienia

Kontrakt Marcusa Rashforda z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2024 roku. Nie od dzisiaj wiadomo, że klub z Old Trafford chce go przedłużyć. Jeremy Cross z „Daily Star” zasugerował, że piłkarz liczy na najwyższą umowę w swojej karierze gwarantującą mu zarobki rzędu 500 tysięcy funtów tygodniowo. Takie zarobki plasowałyby go na pierwszym miejscu w rankingu piłkarzy z największymi zarobkami w Premier League. Do całej sprawy odniósł się sam piłkarz na “Twitterze”, który odpisał profilowi “UtdPlug”.

– Jeszcze przed tym, zanim zacznie to krążyć. To kompletna bzdura. Klub i ja szanujemy się nawzajem i tak pozostanie. Skupiam się wyłącznie na jak najlepszym ukończeniu ligi i zdobyciu trofeów – napisał Marcus Rashford.

Marcus Rashford jest w obecnym sezonie w znakomitej formie. W koszulce Manchesteru United rozegrał łącznie 44 spotkania, w których zdobył 27 bramek oraz zanotował 9 asyst.

