Wciąż czekamy na powrót Jakuba Modera, który w kwietniu 2022 roku zerwał więzadła krzyżowe. Twitterowy profil Brighton wrzucił w środę post ze zdjęciem trenującego reprezentanta Polski. Zwiastuje to, że niebawem powinien pojawić się na boisku.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

W kwietniu 2022 roku Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe

Niedawno Roberto De Zerbi wypowiedział się o jego stanie zdrowia, twierdząc, że nie wie, czy ten wróci do gry jeszcze w tym sezonie

Profil Brighton zasugerował, że niebawem pomocnik powinien pojawić się na boisku

Moder pojawi się jeszcze w tym sezonie?

Jakub Moder doznał kontuzji w momencie, gdy budował sobie coraz lepszą pozycję w zespole Brighton. W kwietniu 2022 roku reprezentant Polski zerwał więzadła krzyżowe, co wykluczyło go z gry na długie miesiące. Pomocnik opuścił mistrzostwa świata w Katarze, a także większość sezonu ligowego.

Niedawno w kwestii jego stanu zdrowia wypowiedział się Roberto De Zerbi. Szkoleniowiec Mew stwierdził, że nie ma pewności, czy Polak pojawi się na murawie jeszcze w tym sezonie.

Wszystko wskazuje jednak na to, że rehabilitacja Modera przebiega odpowiednio i niebawem będziemy mieć okazję ujrzeć go na boiskach Premier League. Oficjalny profil Brighton wrzucił w środę wpis, który zawiera zdjęcia trenującego wychowanka Lecha Poznań. Okrasił je opis “Niedługo powrót do Premier League”.

