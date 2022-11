PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Brytyjski The Athletic twierdzi, że Bournemouth jest zainteresowany Marcelo Bielsą, a teraz te informacje potwierdza Fabrizio Romano mówiąc, że jest to realna możliwość.

Bournemouth jest zainteresowane podjęciem współpracy z Marcelo Bielsą

Argentyński szkoleniowiec od lutego pozostaje bez pracy

Rozmowy nie są jednak jeszcze na zaawansowanym etapie

Bournemouth zainteresowany podjęciem współpracy z Bielsą

Pod koniec lutego tego roku Marcelo Bielsa został zwolniony z Leeds United i od tego czasu pozostaje bez pracy, ale po dziewięciu miesiącach przerwy wydaje, się, że Argentyńczyk jest bliski powrotu do Premier League.

Jakiś czas temu pierwsze informacje w tej sprawie przekazało Th Athletic informując, że Bielsa może przejąć stery w Bournemouth. Do tych doniesień odniósł się także Fabrizio Romano. Włoski ekspert uważa, że taki scenariusz jest jak najbardziej realny, jednak proces ten będzie wymagał czasu ze względu na to, iż argentyński szkoleniowiec na spokojnie chce przeanalizować wszystkie swoje możliwości.

– Tak, to realna możliwość. Myślą o Marcelo, ale ważne jest to, że wiemy, jak powolny jest to proces, gdy Bielsa jest zaangażowany w rozmowy, ponieważ chce mieć pewność co do pomysłów i mieć pełną kontrolę. Rozmowy trwają, ale to jeszcze nie zaawansowane etapy – przyznał Romano.

Bournemouth po piętnastu kolejkach obecnego sezonu zajmuje czternaste miejsce w tabeli Premier League mając jedynie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

