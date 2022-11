fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

W sieci pojawiają się kolejne fragmenty wywiadu Cristiano Ronaldo z Piercem Morganem, który w całości zostanie opublikowany w środę wieczorem. Portugalczyk uderza również we władze Manchesteru United, które jego zdaniem nie dbają o stronę sportową klubu.

Cristiano Ronaldo udzielił wywiadu, w którym negatywnie wypowiada się o swoim powrocie do Manchesteru United

Portugalczyk skrytykował Erika ten Haga oraz władze klubu

Media przekonują, że w styczniu opuści on szeregi “Czerwonych Diabłów”

Ronaldo widzi coraz więcej problemów

Wywiad Cristiano Ronaldo z Piercem Morganem odbił się na Wyspach Brytyjskich szerokim echem. Portugalczyk udzielił go tuż po meczu z Fulham, wylewając swoją frustrację spowodowaną ostatnimi nieudanymi miesiącami. Cały wywiad zostanie opublikowany w środowy wieczór, a tymczasem w sieci pojawiają się ciekawe fragmenty.

Ronaldo skrytykował już Erika ten Haga, którego określił nawet mianem zdrajcy. Nie jest tajemnicą, że obaj panowie nigdy nie pałali do siebie sympatią. Reprezentant Portugalii nie pozostawił także suchej nitki na władzach Manchesteru United – rodzinie Glazerów. Jego zdaniem, nie interesują się one sportem, przez co nie dbają wystarczająco o zespół, który od dawna nie może wrócić do walki o najwyższe cele.

– Właściciele klubu, rodzina Glazerów, nie dbają o Manchester United. Mam tu na myśli profesjonalny sport, bo jak wiecie Manchester to klub marketingowy. Glazerowie dostaną pieniądze z marketingu, a moim zdaniem nie obchodzi ich sport.

– Kibice mają zawsze rację. Fani powinni znać prawdę, powinni wiedzieć, że piłkarze chcą jak najlepiej dla klubu.

– Chcę wszystkiego najlepszego dla klubu i dlatego wróciłem do Manchesteru United. To dlatego kocham ten klub. Są pewne rzeczy w klubie, które nie pomagają Manchesterowi United osiągnąć poziomu takiego jak Manchester City, Liverpool, a teraz nawet Arsenal. To skomplikowane, to trudne, to ciężkie. Moim zdaniem trudno będzie Manchesterowi United osiągnąć szczyt w najbliższych 2-3 latach – przekonuje Ronaldo.

Manchester United kwestionuje szereg zarzutów Portugalczyka, choć w całej sprawie wydał tylko lakoniczny komunikat. Nie ulega wątpliwościom, że czas Ronaldo na Old Trafford dobiegł końca. Jego kontrakt wygasa po sezonie, ale media są przekonane, że do rozstania dojdzie już w styczniu.

Zobacz również: Media: Ronaldo rozmawiał z gigantem planując ucieczkę z Man Utd