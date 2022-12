Pressfocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford ma kontrakt ważny tylko 30 czerwca 2023 roku. Manchester United zdecydował już jak zamierza rozwiązać tę sytuację.

Jeszcze tylko przez kilka miesięcy, z Manchesterem United związany jest Marcus Rashford

Klub ma opcję zatrzymania Anglika na kolejny rok

Na Old Trafford wiążą z 25-latkiem długofalowe plany

Manchester United zamierza zatrzymać lidera

Marcus Rashford reprezentuje Manchester United od początku swojej kariery seniorskiej. Anglik jest bowiem wychowankiem Czerwonych Diabłów, dla których zagrał dotychczas 322 razy. 25-latek miał rożne okresy podczas pobytu na Old Trafford. Początkowo był traktowany jako przyszły lider zespołu na najbliższe kilkanaście lat. Później nie brakowało momentów, w których kibice pozbyliby się Rashforda. Te broni się liczbami. Strzelił on 101 goli oraz zaliczył 61 asyst.

Anglik przebywa aktualnie w Katarze na mistrzostwach świata. 25-latek spisuje się tam świetnie, ponieważ pomógł swojej kadrze awansować do 1/8 finału. Rashford w fazie grupowej strzelił trzy gole. Nie dziwi zatem fakt, że Manchester United przypomniał sobie teraz o wygasającym w lipcu kontrakcie swojego zawodnika.

Rashford ma umowę ważną do 30 czerwca 2023 roku. Manchester United może ją przedłużyć o rok. Czerwone Diabły nie są skłonne do takiego rozwiązania, ponieważ za rok ponownie musiałby zajmować się tą kwestią. Intencją angielskiego giganta jest zaoferowanie Rashfordowi długoletniego kontraktu, dzięki czemu 25-latek jeszcze długo zachwycałby swoimi występami kibiców na Old Trafford. W tym sezonie Rashford strzelił dla Manchesteru United osiem goli. Zaliczył też trzy asysty.

