PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United zamierza niebawem przedstawić Marcusowi Rashfordowi ofertę nowego kontraktu. Anglika latem kusiło Paris Saint-Germain, a zatem Czerwone Diabły chcą w ten sposób odstraszyć konkurencję.

Marcus Rashford ma kontrakt z Manchesterem United ważny do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon

Latem Anglika próbowało ściągnąć Paris Saint-Germain

To, a także wysoka forma 24-latka sprawiły, iż Czerwone Diabły niebawem zaproponują wychowankowi nową umowę

Manchester United chce odstraszyć chętnych na Rashforda

Marcus Rashford wykazuje oznaki powrotu do wysokiej dyspozycji. Anglik w ostatnich tygodniach najpierw strzelił gola na wagę zwycięstwa przeciwko Liverpoolowi, a następnie zdobył dublet w starciu z Arsenalem. Jego forma znacznie odbiega od tego, co kibice zapamiętali z minionego sezonu. 24-latek wygląda na zaangażowanego i co najważniejsze, daje to wymierne efekty. Podopiecznym zachwycony jest Erik ten Hag. Pochwały Holendra również stoją w opozycji do słów Ralfa Rangnicka, który narzekał, że napastnik nie jest w stanie przełożyć formy z treningów na mecze.

Niedawno na światło dziennie wypłynęła informacja o letnich zakusach Paris Saint-Germain w kierunku napastnika Czerwonych Diabłów. Ostatecznie mistrzowie Francji nie złożyli oferty za gracza, ale był to dla Manchesteru United sygnał ostrzegawczy.

The Sun informuje, że niebawem klub zamierza przedstawić swojemu wychowankowi propozycję nowej, wieloletniej umowy. Obecny kontrakt obowiązuje jeszcze tylko do końca trwającego sezonu, ale ma opcję przedłużenia współpracy o kolejny rok. Anglicy nie chcą jednak drżeć o przyszłość napastnika. Nowa, proponowana umowa, ma zakładać pięć kolejnych sezonów Rashforda na Old Trafford.

Rashford w trwającym sezonie rozegrał już sześć spotkań w Premier League. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

Zobacz również: Klopp mierzy się z krytyką. “Czy to koniec cyklu?”

Manchester United Real Sociedad 1.65 4.30 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 września 2022 20:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin