Manchester United z nowym sponsorem

Manchester United potwierdził zawarcie wieloletniej umowy sponsorskiej z platformą Tezos zajmującą się technologią blockchain. Reklamy pojawią się na strojach treningowych Czerwonych Diabłów. The Athletic ujawnił, że kontrakt jest warty ponad 20 mln funtów rocznie. Warto dodać, że sam ośrodek treningowy angielskiego klubu nie jest objęty umową. Piłkarze i sztab trenerski będą korzystać z nowego kompletu strojów już podczas następnego spotkania Premier League z Southampton.

Wszystko wskazuje również na to, że Tezos będzie regularnie przekazywać darowizny na rzecz fundacji United. – To niezwykle ekscytujące partnerstwo, ponieważ będzie łączyć Manchester United z jednym z najbardziej niezawodnych, zaawansowanych i zrównoważonych blockchainów w dziedzinie technologii, która obiecuje zrewolucjonizować sposób, aby wszyscy, łącznie z klubem i kibicami, mogli wchodzić w interakcje – powiedziała Victoria Timpson, dyrektor generalny Manchesteru ds. partnerstwa i relacji biznesowych.

– Jesteśmy szczególnie zadowoleni, że możemy współpracować z jednym z najbardziej przyjaznych środowisku blockchainów wykorzystujących energooszczędną technologię ograniczającą emisję dwutlenku węgla oraz obniżających koszty, co jest zgodne z naszym szerszym działaniem na rzecz zrównoważonego środowiska – dodała.

Głos zabrał również szef do spraw rozwoju biznesu Tezos, Edward Adlard. – Przez całą swoją historię Manchester United stale się rozwijał przy wsparciu ogromnej rzeszy fanów oraz wielu partnerów biznesowych. Tezos umożliwi klubowi wykorzystanie blockchainów do zmiany zaangażowania kibiców, graczy czy partnerów. Decyzja największego klubu na świecie, aby wybrać Tezos potwierdza, że jest to przemyślany projekt, który zmierza w kierunku rewolucji cyfrowej.

Manchester United prowadził negocjacje z wieloma podmiotami, również w dziedzinie technologii blockchain, ale ostatecznie zdecydował się nawiązać współpracę z Tezos. Zwolennicy tej technologii uważają, że umożliwi ona przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń wydajniej i ma usunąć z procesu drogich pośredników. Krytycy zwracają uwagę, że blockchain wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, co emituje szkodliwe dla środowiska substancje.

Tezos uważa się jednak za energooszczędną platformę. Należy zatem wierzyć, że klub z Manchesteru starannie prześledził funkcjonowanie tej platformy przed zawarciem umowy i uznał ich za wiarygodnych partnerów.

