fot. UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony i Marcus Rashford

Marcus Rashford na wylocie z Manchesteru United

Marcus Rashford jest jednym z tych zawodników Manchesteru United, którego przyszłość jest bardzo niepewna. 26-latek ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2028 roku. Realny scenariusz zakłada jednak, że 60-krotny reprezentant Anglii nie wypełni umowy do końca.

Daily Express przekonuje, że Man Utd jest skłonny rozważyć sprzedaż zawodnika. Decyzja ma wynikać z potrzeby zrównoważenia finansów zespołu i sfinalizowania transferów, mających na celu poprawę kadry na nową kampanię.

Rashfordowi grozi zatem rozstanie z angielską ekipy, a wpływ ma na to miejsca sytuacja finansowa Manchesteru United. Klub stara się dostosować do przepisów i wymagań obecnego rynku. Angielski napastnik co prawda był ważną postacią drużyny w ostatnich sezonach. Sternicy klubu nie są jedna w stanie według źródła zagwarantować, że współpraca z piłkarzem będzie kontynuowana.

Rashford to wychowanek ekipy z Teatru Marzeń. W pierwszej drużynie Czerwonych Diabłów jest od stycznia 2016 roku. Jak na razie ma na swoim koncie 402 mecze w Man Utd, notując w nich 131 trafień i 66 asyst. Największymi sukcesami zawodnika są dwa Puchary Anglii i dwa Puchary Ligi Angielskiej z ekipz z Old Trafford. Rashford ma też na swoim koncie triumf w Lidze Europy oraz zwycięstwo w spotkaniu o Tarczę Wspólnoty.

