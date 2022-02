PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United nadal nie ogłosił nazwiska menedżera, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. John Barnes, legenda Liverpoolu, a obecnie ambasador BonusCodeBets, powiedział dla Goal.pl, że najlepszym kandydatem jest Mauricio Pochettino. Podkreślił także, że na Old Trafford musi zmienić się również nastawienie do trenerów, zarówno ze strony władz klubu, piłkarzy, jak i kibiców.

Na Old Trafford nadal nie zapadła decyzja kto będzie nowym szkoleniowcem Manchesteru United od przyszłego sezonu

Wśród kandydatów na to stanowisko wymieniani są między innymi Mauricio Pochettino i Erik ten Hag

John Barnes powiedział dla goal.pl, że jedną z przyczyn obecnych problemów Czerwonych Diabłów jest stosunek do pracujących w klubie szkleniowców

Pochettino najlepszym kandydatem

Manchester United do obecnego sezonu przystępował z nadziejami na włączenie się do wyścigu o mistrzowski tytuł. Rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała jednak plany Czerwonych Diabłów, które teraz muszą skupić się na walce o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli, a co za tym idzie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

W listopadzie ubiegłego roku władze Man Utd uznały, że jedyną nadzieją na uratowanie obecnego sezonu jest zmiana na stanowisku menedżera. Ole Gunnara Solskjaera zastąpił wówczas Ralf Rangnick, ale jego misja w tej roli ma być tylko tymczasowa. Niemiec ma poprowadzić drużynę do końca obecnego sezonu, a latem na Old Trafford ma zawitać nowy szkoleniowiec.

Na trenerskiej giełdzie z posadą menedżera Manchesteru United łączonych jest kilku szkoleniowców. Najczęściej wymieniany jest obecny trener Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino i właśnie Argentyńczyk jest według byłego piłkarza Liverpoolu oraz reprezentacji Anglii Johna Barnesa najlepszym kandydatem.

– Zarówno Erik ten Hag, jak i Mauricio Pochettino byliby doskonałymi wyborami na stanowisko menedżera Manchesteru United. Ktokolwiek obejmie tę posadę, musi otrzymać pełną władzę i autonomię, aby mógł robić, co chce i grać, jak chce – powiedział Barnes dla Goal.pl.

– Mauricio Pochettino zna angielski futbol i pracował już w Premier League wcześniej. Ten Hag choć jest świetnym szkoleniowiec, to nie zna angielskiej piłki, więc skłaniałbym się bardziej ku temu, aby Manchester United zatrudnił Pochettino – dodała legenda Liverpoolu.

Na Old Trafford muszą powiedzieć dość

Barnes zwrócił również uwagę na problem, z którym muszą sobie poradzić w Manchesterze. – Od kilku lat w Manchesterze United liczą się przede wszystkim piłkarze, a nie menedżerowie. Piłkarze podkopywali pracę trenerów, którzy w efekcie byli zwalniani. Ktokolwiek obejmie tę funkcję, musi być w takiej samej sytuacji jak Mikel Arteta (w Arsenalu – przyp. red.), który wygrał walkę z Pierrem Emerickiem-Aubameyangiem – kontynuował Barnes.

– Kiedy Manchester United nie osiąga odpowiednich wyników, kibice muszą przestać wygwizdywać i obwiniać menedżera, a zamiast tego winić zawodników. Gdyby Chelsea przegrała, nie obwinianoby Thomasa Tuchela. Podobnie byłoby w Manchesterze City. W przypadku porażki, Josep Guardiola nie byłby za nią obwiniany. To piłkarze Manchesteru United muszą wziąć na siebie odpowiedzialność – powiedział 58-latek, który obecnie jest ambasadorem BonusCodeBets

– Tak sama sytuacja byłA w Arsenalu na początku pracy Mikela Artety, który potem wygrał tę walkę i teraz ma władzę nad swoimi zawodnikami. Piłkarze United powinni skakać, jeśli menedżer każe im skakać. Kiedy Juergen Klopp każe Mohamedowi Salahowi skakać, to on skacze, ale w Manchesterze United piłkarze nie słuchają menedżera. Ktokolwiek przejmie latem na stałe stery w tym klubie, musi otrzymać władzę nad zawodnikami – dodał John Barnes.

Najbliższe ligowe spotkanie Manchester United rozegra już w sobotę (26 lutego). Na Old Trafford podejmował będzie drużynę Watfordu.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin