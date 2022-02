PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah ciągle nie przedłużył kontraktu. Liverpool chciałby zatrzymać Egipcjanina, ale nieco inaczej wyobraża sobie długość kontraktu i jego wysokość. John Barnes, były reprezentant Anglii i piłkarz Liverpoolu, a obecnie ekspert BonusCodeBets powiedział dla Goal.pl, że klub nie powinien się uginać pod naciskiem pojedynczych piłkarzy.

Mohamed Salah jest w trakcie negocjacji z Liverpoolem na temat nowego kontraktu

Zawodnik i klub nie wypracowali potrzebnego kompromisu i nie jest wykluczone, że Egipcjanin latem zmieni otoczenie

John Barnes popiera stanowisko The Reds w tej sprawie

Mohamed Salah i Liverpool bez porozumienia

Kibice The Reds chcieliby, aby Mohamed Salah został na dłużej na Anfield Road. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ Egipcjanin chce długiego kontraktu i wysokich tygodniowych zarobków. Na początku mówiło się nawet o kwocie rzędu pół miliona funtów tygodniowo. Ostatnie doniesienia kręcą się w okolicach 300 tysięcy funtów. Problemem może być jednak długość kontraktu.

– Jeśli Mohamed Salah chce 10-letniego kontraktu, oznaczałoby to, że grałby na Anfield prawie do 40. roku życia. I on chce zarabiać 300 tysięcy funtów tygodniowo. Czy Liverpool powinien się na to zgodzić? Oczywiście, że nie. Klub nie może akceptować każdego z żądań piłkarzy, więc w tym wypadku podjął właściwą decyzję – powiedział John Barnes.

– Liverpool musi patrzeć na wiek Salaha. On ma aktualnie 28 lat. Wszyscy kochają Mo i chcą, aby został, ale w tej sprawie potrzebny jest kompromis. Myślę, że pięcioletni kontrakt byłby sprawiedliwy dla obu stron. Czasy, w których klub akceptował każde wymagania piłkarzy już przeminęły – dodał były reprezentan Anglii.

Mohamed Salah jest bez wątpienia największą gwiazdą The Reds. Zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu, ale Barnes uważa, że aby stał się prawdziwą legendą i przebił kilku innych wybitnych piłkarzy, potrzebuje jeszcze trochę czasu. – Jeśli Mo zostanie w klubie na kolejne 3-4 lata, wówczas stanie się jedną z największych postaci w historii Liverpoolu. Natomiast jeśli opuści Anfield Road po pięciu latach jak Luis Suarez czy Fernando Torres, to w którym miejscu powinniśmy go ulokować? Jeśli chcesz być najlepszym ze wszystkich, powinieneś grać przez wiele lat w jednym miejscu. Salahowi brakuje do tego kilku sezonów. Najważniejsze jest to, co zrobi Mo. Teraz możemy patrzeć tylko na bieżący sezon, dopóki sprawy kontraktowe nie zostaną uregulowane. A to może być skomplikowane – powiedział John Barnes.

W aktualnych rozgrywkach Salah spisuje się wyśmienicie. W 24 meczach strzelił 19 goli i zanotował 10 asyst. W klasyfikacji strzelców wyraźnie przewodzi stawce, wyprzedzając klubowych kolegów Diogo Jotę i Sadio Mane o odpowiednio siedem i osiem trafień. W środę Liverpool pokonał Leeds United aż 6:0, a Salah trafił dwukrotnie do siatki rywali.