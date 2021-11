Mino Raiola obwinia trenera Manchesteru United Ole Gunnara Solskjaera za słabą formę jego klienta, Paula Pogby – poinformował “Bild”. Ewentualny konflikt Raioli z Solskjaerem może negatywnie wpłynąć na kolejne transfery ze stajni agenta do drużyny z Old Trafford.

Ostatnie tygodnie nie są zbyt udane dla Pogby

Zdaniem Mino Raioli słabsza forma francuskiego pomocnika jest winą Solskjaera

Kiepski stosunek agenta do Solskjaera może skomplikować sprawę ewentualnego transferu Haalanda do ekipy United

Konflikt na linii Raiola-Solskjaer

Negatywny stosunek Mino Raioli do Paula Pogby może spowodować komplikacje na linii ewentualnego transferu Erlinga Haalanda do klubu z Old Trafford. Ole Gunnar Solskjaer na poważnie myśli o tym, aby jego rodak w przyszłym sezonie był szefem najbardziej wysuniętej linii United, zwłaszcza, że Cristiano Ronaldo młodszy już nie będzie.

Manchester United był bliski podpisania kontraktu z Haalandem już w 2020 roku. Wtedy jednak norweski snajper postanowił dosyć nieoczekiwanie dołączyć do Borussii Dortmund. Teraz podczas letniego okienka transferowego temat ewentualnych przenosin Haalanda do Anglii może powrócić. Jeśli jednak stosunki na linii Raiola-Solskjaer nie ulegną poprawie, może się to różnie skończyć.

Erling Haaland w bieżącym sezonie w rozgrywkach Bundesligi w sześciu meczach aż dziewięciokrotnie umieszczał piłkę w bramce rywali. Norweski snajper jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 150 milionów euro.

