Jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku jest ostatnio Harry Kane

Chętny na pozyskanie piłkarza jest między innymi Manchester United, ale przeszkoda mogą być oczekiwania finansowego Anglika

Napastnik ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2024 roku

Finanse mogą być barierą nie do przeskoczenia

Manchester United rozważał długo pozyskanie gwiazdy Tottenhamu Hotspur. W powszechnej opinii problemem dla ekipy z Old Trafford nie miała być suma odstępnego za Harry’ego Kane’a. Mimo że mówiło się o kwocie ponad 115 milionów euro. Chociaż jeszcze nikt nie przekazał wprost, że transakcja nie zostanie sfinalizowana, to pojawił się pewien problem.

Kłopotem jak się okazuje, są zbyt duże oczekiwania finansowe piłkarza. Kane według wieści The Guardian żąda podobno zarobków na poziomie mniej więcej 34 milionów euro rocznie, co jest nie do zaakceptowania przez Manchester United. Angielski klub nie chce naruszyć struktury wynagrodzeń ze względu na obawy, że mogłoby to zakłócić atmosferę w zespole, którą zaszczepił Erik ten Hag.

Jasne jest natomiast, że władze klubu wciąż zabiegają o Rasmusa Heilunda. Atalanta oczekuje za swojego gracza 70 milionów euro.

