fot. Imago / Colorsport Na zdjęciu: Donny van de Beek

Donny van de Beek wciąż może zmienić barwy klubowe

ESPN przekonuje, że Manchester United jest zdeterminowany, aby pożegnać Holendra

Zawodnik ma kontrakt do 2025 roku

Donny van de Beek na wylocie z Man Utd

Donny van de Beek trafił do Manchesteru United z dużymi nadziejami. Zawodnik miał poprawić grę Czerwonych Diabłów w środku pola. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, co skutkuje tym, że nie milkną spekulacje związane z transferem z udziałem zawodnika.

ESPN przekonuje, że klub z Old Trafford wciąż liczy na to, że sprzeda 26-latka. Już wcześniej pojawiały się głosy, że chętne na pozyskanie Holendra są takie kluby jak: Galatasaray, czy Fenerbahce.

Jasne jest natomiast, że van de Beek nie znalazł się w 25-osobowej kadrze Man Utd na Ligę Mistrzów. Realny scenariusz zakłada, że piłkarz nie znajdzie się też na liście zawodników zgłoszonych do Premier League, która zostanie zamknięta 13 września.

Trener Eric ten Hag podobno przekazał już van de Beekowi, że jest mało prawdopodobne, aby odegrał jakąś rolę w drużynie ze względu na letnie transfery Masona Mounta i Sofyana Amrabata. Holender doznał kontuzji kolana w styczniu tego roku i wracał do zdrowia do końca sezonu 2022/2023. Jego kontrakt z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do lata 2025 roku.

