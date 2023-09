Donny van de Beek nie znajduje się w planach Erika ten Haga na przyszły sezon. Holenderskim pomocnikiem interesował się już Galatasaray i Lorient, a teraz spróbuje sprowadzić go Fenerbahce.

Manchester United wciąż nie dokończył planowania kadry na przyszły sezon

Donny van de Beek nie znajduje się w planach Erika ten Haga. Zabrakło go na liście piłkarzy zarejestrowanych do gry w Lidze Mistrzów

Pomocnikiem interesuje się Fenerbahce

Fenerbahce zainteresowane van de Beekiem. Tym razem się uda?

Jeśli jest jeden klub, o którym mówi się najwięcej pomimo zamknięcia okienka transferowego w najsilniejszych ligach, to jest to z pewnością Manchester United. Pomimo ponad dwóch miesięcy wytężonej pracy wydaje się, że Czerwone Diabły nie zdały egzaminu z planowania kadry na trwający już sezon. Znajdują się w niej piłkarze, którzy nie mają przyszłości na Old Trafford. Jednym z nich jest Donny van de Beek.

Holender nie znalazł się na liście zawodników zarejestrowanych do gry w Lidze Mistrzów w tej kampanii. O pomocnika pytały już Galatasaray i Lorient, ale obie transakcje spełzły na niczym. Teraz turecki A Spor informuje, że o 26-latka zamierza powalczyć Fenerbahce. Klub ze Stambułu jest przekonany, że zdoła przekonać Manchester United do transferu.

Van de Beek w minionym sezonie wystąpił w zaledwie 10 spotkaniach Czerwonych Diabłów.

