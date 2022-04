Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City jest obecnie uważnie obserwowany przez zarząd Premier League. Der Spiegel donosi, że prowadzone jest aktualnie śledztwo w kwestii dawnej działalności finansowej klubu. The Citizens mieli ukrywać niektóre wydatki.

Władze Manchesteru City nie po raz pierwszy są oskarżane o nieprawidłowości finansowe

W 2020 roku klub wymigał się od poważnej kary

Władze Premier League wznawiają śledztwo przeciwko Obywatelom

Szejkowie z Manchesteru wolą “dawać w łapę”?

Działalność klubu z Manchesteru od czasu przejęcia go przez właścicieli z Bliskiego Wschodu wielokrotnie budziła wątpliwości różnych organów prawa. Manchester City został nawet w 2020 roku ukarany dwuletnią dyskwalifikacją z europejskich pucharów. Wówczas udało się jednak wygrać sprawę w Sportowym Sądzie Arbitrażowym. Sprawa nie poszła jednak w niepamięć.

Dziennik Der Spiegel, który dawniej wykazał nieprawidłowości w funkcjonowaniu klubu informuje, że śledztwo zostało wznowione, ale dotyczy nieco innych aspektów. Władze angielskiej ligi chcą bliżej przyjrzeć się trzem konkretnym kwestiom działalności Obywateli, którym grożą poważne zarzuty.

Pierwszy z nich to kwestia płacenia piłkarzom nieletnim, wśród których znajdował się także Jadon Sancho. Władze klubu miały wymuszać na młodych piłkarzach przyjmowanie wynagrodzeń w gotówce, co jest sprzeczne z prawem. Droga sprawa, którą zamierzają przeanalizować śledczy dotyczy kwestii sponsorskich. Nieścisłości dotyczą szczegółów finansowania klubu przez sponsorów z Abu Dhabi. Jedynie część ich pieniędzy miała trafiać do kasy klubu.

Ostatnia wkestią, której przyjrzą się władze Premier League jest kontrakt Roberto Manciniego. Włoch miał otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w sposób nieformalny – tzw. pod stołem. W ten sposób poza regularną pensją władze klubu wypłacał szkoleniowcowi dodatkowe bonusy m.in. za poszczególne puchary. Oprócz tego zapewniono jego rodzinie osiem lotów na linii Manchester – Włochy na rok, 7,5 tysiąca funtów miesięcznie na opłacenie mieszkania, po sześć biletów na domowe mecze zespołu, oraz 24 tysiące funtów rocznie za leasing samochodu.

Ewentualne konsekwencje jakie mogą grozić Manchesterowi City nie są jeszcze znane. Nie po raz pierwszy jednak klub zostaje oskarżony o nieprawidłowości finansowe.

