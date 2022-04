Fantasy Premier League: Sprzedać czy nie? Kto za Salaha?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Mohamed Salah (Liverpool)

Cztery ostatnie mecze, trzy bez wyniku powyżej trzech punktów. Mohamed Salah przyzwyczaił nas do zdecydowanie lepszych występów. Ci, którzy zaufali Egipcjaninowi, czekają na poprawę notować Faraona i ewidentnie się niecierpliwią. Czy to już czas na rozstanie z najdroższym zawodnikiem Fantasy Premier League?

Mohamed Salah w ostatnich ośmiu meczach zdobył cztery gole i zanotował jedną asystę – to zdecydowanie za mało, jak na piłkarza tego formatu

Menedżerowie Fantasy Premier League są zaniepokojeni przeciętną dyspozycją Egipcjanina i rozważają sprzedaż zawodnika Liverpoolu

Czy Faraon wróci na właściwe tory? Kogo powinniśmy sprowadzić w jego miejsce?

Liverpool jest zadowolony, gracze Fantasy Premier League niekoniecznie

Wygląda na to, że dyspozycją Salaha bardziej przejmują się menedżerowie Fantasy Premier League niż Jurgen Klopp i kibice Liverpoolu. The Reds mają to szczęście, że gdy Egipcjanin nieco spuścił z tonu, pałeczkę po nim przejęli m.in Luis Diaz i Diogo Jota, którzy wzięli na siebie ciężar zdobywania bramek. Ekipa z Anfield Road wygrywa, więc to, kto strzela gole, nie ma większego znaczenia.

Most selected players ahead of Gameweek 31 👇



1️⃣ Salah (5,593,506) – 3 pts

2️⃣ Alexander-Arnold (3,523,276) – 0 pts

3️⃣ Cancelo (3,495,355) – 6 pts

4️⃣ Saka (2,983,113) – 2 pts

5️⃣ Antonio (2,698,131) – 5 pts#FPL pic.twitter.com/GaVwnwbxy7 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 5, 2022

Być może dla Liverpoolu, jako drużyny, nie ma to żadnego znaczenia, kto trafia do siatki, jednak dla 60,3% graczy FPL sytuacja przedstawia się inaczej. Salah ostatnio nie daje punktów, a kosztuje aż 13,3 miliona. Jego “kontrakt” pożera ogromną część budżetu, dlatego przed decydującą fazą sezonu musimy zastanowić się, czy Faraon jest faktycznie warty tyle, na ile wycenia go centrala.

Mo Salah in his last 8️⃣ matches



4️⃣ goals ⚽️

1️⃣ assist 🅰️

6️⃣ bonus 👏



Is he still the best premium midfielder?#FPL pic.twitter.com/dBw4HSjHHb — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 8, 2022

Do końca rozgrywek pozostało jeszcze osiem spotkań. W Fantasy Premier League Liverpool czeka siedem kolejek, w tym jedna podwójna. W DGW36 The Reds zmierzą się z Tottenhamem i Aston Villą. Pozostali rywale zespołu z Anfield Road to City, United, Everton, Newcastle, Southampton, Wolves. Not great, not terrible. Szanse na duże punkty są, zwłaszcza przy DGW. Możemy spodziewać się, że Salah znajdzie się w podstawowym składzie w zdecydowanej większość meczów. Osobiście przewiduję maksymalnie jedną absencję, może jeszcze jedno wejście z ławki. I z tego wychodzi mi 75% szans na co najmniej… No właśnie – jaki dorobek MS będzie dla nas satysfakcjonujący? 6×10 punktów? Jakie jest ryzyko, że Egipcjanin nie zdoła nawiązać do dyspozycji, jaką prezentował przez większą część sezonu?

Kto za Salaha?

W mojej opinii Salah wróci na właściwe tory i do końca rozgrywek nikt nie zbliży się do jego wyniku. Jednak zapewne wielu menedżerów to nie przekona, więc musimy poszukać alternatyw dla pomocnika Liverpoolu.

Zawodnik Cena (mln) Posiadanie (%) Liczba meczów Liczba podwójnych kolejek Heung-min Son 11 24,9 8 1 James Maddison 6,9 11 10 3 Kevin De Bruyne 11,7 8,1 8 1 (zaległy mecz z Wolves) Luis Diaz 8 2,5 8 1 Jarrod Bowen 6,9 12 7 0

Co wynika z tego zestawienia? A no tyle, że James Maddison to tak zwany must-have, niezależnie od tego, czy chcemy grać Salahem, czy z niego zrezygnować. Luis Diaz wydaje się być atrakcyjną opcją, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego aktualną dyspozycję, jednak w jego przypadku najwięcej zależy od regularnych występów. De Bruyne w ostatnich trzech meczach zdobył łącznie 32 punkty, z kolei Son w tym samym okresie zgarnął 30 oczek. Natomiast Bowen zapisał na swoim koncie 13 pkt w starciu z Evertonem i po krótkiej nieobecności wrócił na radary skautów Fantasy Premier League.

W teorii: powinniśmy być zadowoleni z każdego wyboru. Jednak zanim pozbędziemy się Mohameda Salaha, musimy pamiętać o tym, że Egipcjanin to nadal najlepiej punktujący zawodnik FPL. Na drugim piłkarzem w tej klasyfikacji ma aż 48 oczek przewagi. Jeżeli zamierzacie go sprzedać, robicie to na własne ryzyko.