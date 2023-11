Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Manchester City opublikował dzisiaj raport roczny dot. przychodów i zysków za poprzedni sezon

Angielski klub drugi rok z rzędu notuje rekordowe zyski

Jednym z głównych powodów takich wyników jest zdobycie potrójnej korony w zeszłym sezonie

Manchester City znowu zarobił rekordową kwotę

Jeden z najbogatszych klubów w Europie zakomunikował, że odniósł rekordowe przychody i zyski w sezonie 2022/2023. Na oficjalnej stronie internetowej został zamieszczony obszerny raport potwierdzający wzrost finansowy w stosunku do poprzedniego sprawozdania. Manchester City odnotował przychody w wysokości 712.8 miliona funtów. Jest to wzrost o 99.8 miliona w stosunku do poprzednich dwunastu miesięcy. Zyski drużyny z “Etihad Stadium” wyniosły 80.4 miliona funtów. Jest to wynik prawie dwukrotnie wyższy niż w poprzednim roku, gdzie kwota zysku wynosiła 41.7 miliona.

Trzy główne strumienie, z których “The Citiziens” zanotowali największe przychody, czyli zyski komercyjne, telewizyjne oraz z dni meczowych wykazały znaczny wzrost rok do roku. Znakomity wynik finansowy jest wynikiem realizacji wieloletniej strategii, którą realizują właściciele Manchesteru City. W sezonie 2022/2023 angielska drużyna została uznana za najcenniejszą markę w piłkarskim świecie. W raporcie Brand Finance Finance Football 50 po raz pierwszy w historii klub osiągnął wartość ponad 1.5 miliarda euro.