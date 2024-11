Manchester City poznał decyzję Guardioli. Wyciekły wieści

Manchester City od dłuższego czasu wyczekiwał wiadomości od Josepa Guardioli w sprawie przyszłości w klubie. The Athletic poinformowało, że Hiszpan już podjął decyzję.

Źródło: The Athletic

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola zostanie w Man City

Manchester City zatrudnił Josepa Guardiolę w 2016 roku, co okazało się strzałem w dziesiątkę działaczy klubu z Etihad Stadium. W trakcie swojej przygody w ekipie z Premier League trener wygrał mnóstwo trofeów. Niemniej kibice niepokoili się tym, że dobry czas klubu może się skończyć, bo aktualny kontrakt 53-latka wygasa z końcem czerwca 2025 roku. W końcu wszystko staje się jasne. Wieści w sprawie przekazał The Athletic.

Źródło przekonuje, że Guardiola już podjął decyzję w sprawie nowej umowy z Man City. Hiszpan przedłużył według The Athletci umowę o rok do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy. Tym samym, jeśli klub z Etihad Stadium zostanie zdegradowany w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych, to Guardiola będzie prowadził drużynę w niższej klasie rozgrywkowej. Niebawem powinny pojawić się wieści w sprawie.

Guardiola jako menedżer Manchesteru City może pochwalić się 18 trofeami. Wygrał między innymi sześć razy mistrzostwo Anglii, raz Klubowe Mistrzostwo Świata, Superpuchar Europy, dwa Puchary Anglii i raz Ligę Mistrzów.

Aktualnie podopieczni Guardioli rywalizują o kolejny mistrzowski tytuł w Premier League i triumf w elitarnych rozgrywkach. W lidze angielskiej Man City plasuje się aktualnie na drugiej pozycji z 23 oczkami, tracąc pięć punktów do pierwszego Liverpoolu. Z kolei w Lidze Mistrzów zajmuje 10. miejsce z siedmioma oczkami, tracąc do The Reds pięć punktów.

