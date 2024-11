Ten Hag poczuł się zraniony po zwolnieniu z Manchesteru United

Erik ten Hag, po dwóch i pół roku pracy, pożegnał się z Manchesterem United, a decyzja ta była dla niego bolesnym ciosem. Holenderski trener wrócił do rodzinnego miasta Oldenzaal, gdzie zamierza przemyśleć swoje plany na przyszłość i odpocząć po wymagającym okresie pracy na Old Trafford, donosi "Daily Mal".

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Amorim zostanie nowym menedżerem Manchesteru United

Erik ten Hag miał ambitne plany, aby przywrócić Manchester United do poziomu jednej z czołowych drużyn Premier League. Jednak, jego kadencja zakończyła się po słabym początku sezonu, z United zajmującym 14. miejsce w tabeli i po bolesnej przegranej z West Hamem. Jak podkreślił jego asystent, Ruud van Nistelrooy, decyzja o odejściu była dla ten Haga emocjonalnym przeżyciem. – Był rozczarowany i dotknięty, bo naprawdę kochał ten klub i chciał go rozwijać – powiedział van Nistelrooy, który pełnił rolę tymczasowego trenera w meczu z Leicester City.

Po zwolnieniu, ten Hag natychmiast udał się na prywatne lotnisko, gdzie czekał na niego samolot do Holandii. Ruszył prosto do Oldenzaal, małego miasteczka w pobliżu granicy z Niemcami, gdzie dorastał i czuje się najbardziej swobodnie. Według przyjaciół i sąsiadów to właśnie tam, w otoczeniu rodziny i przyjaciół, holenderski trener planuje zregenerować siły po wymagającym czasie spędzonym na ławce trenerskiej jednego z największych klubów na świecie.

Jak potwierdził van Nistelrooy, klub jest już w trakcie poszukiwania nowego menedżera, a jednym z głównych kandydatów jest Ruben Amorim, trener Sportingu Lizbona. Van Nistelrooy zaznaczył także, że jego rola jako tymczasowego trenera jest krótkoterminowa, a po zakończeniu tego okresu zamierza wrócić do roli asystenta, by nadal wspierać rozwój drużyny.

Decyzja o rozstaniu z ten Hagiem była dla władz United trudna, zwłaszcza że niedawno przedłużyli z nim kontrakt i zainwestowali ponad 600 milionów funtów w transfery. Mimo to, słabe wyniki oraz presja na sukcesy spowodowały, że dalsza współpraca była niemożliwa.