fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Man Utd

Manchester United według informacji The Telegraph uda się na zgrupowanie do Bangkoku w piątek bez Cristiano Ronaldo. Tak naprawdę nie wiadomo, czy w trakcie tournee Czerwonych Diabłów po Tajlandii i Australii reprezentant Portugalii w ogóle dołączy do drużyny.

Man Utd od piątku zaczyna kolejny etap przygotowań do nowego sezonu

Cristiano Ronaldo prawdopodobnie nie uda się na tournee Czerwonych Diabłów

Wieści w sprawie przekazał The Telegraph

Co dalej z Ronaldo?

Manchester United w piątek wylatuje na zgrupowanie, w którego trakcie rozegra kilka sparingów. Rywalami Czerwonych Diabłów będą między innymi takie zespoły jak: Liverpool, Aston Villa, czy Atletico Madryt. Tymczasem sensacyjne doniesienia przekazał The Telegraph.

Według angielskich dziennikarzy w tournee przynajmniej na początku nie weźmie udziału Cristiano Ronaldo. Portugalczyk otrzymał dodatkowy urlop z powodów rodzinnych. Zawodnik jak na razie opuścił cztery dni treningowe i nie wiadomo, kiedy tak naprawdę wróci do zajęć z Man Utd.

Portugalski piłkarz wrócił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku. Ronaldo w swoim pierwszym sezonie po powrocie do Man Utd zaliczył niezłą kampanię, notując 24 trafienia w 39 meczach. Portugalczyk ma umowę ważną z angielską ekipą do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Ostatnio nie brakuje spekulacji związanych z tym, że Ronaldo może zmienić klub. Do mediów trafiły informacje, że zawodnik został zaoferowany przez swojego menedżera między innymi do Bayernu Monachium, Chelsea, czy Juventusu.

