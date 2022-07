fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo każdego dnia coraz bardziej oddala się od Man Utd. Manchester Evening News ujawnił, że 37-latek nie pojawił się na dzisiejszej sesji treningowej Czerwonych Diabłów.

Cristiano Ronaldo w czwartek przegapił kolejny trening Man Utd

Coraz bardziej realny wydaje się scenariusz związany z rozstaniem Portugalczyka z angielską ekipą

Zawodnicy Czerwonych Diabłów w piątek wyruszą na tournee po Australii i Tajlandii

Ronaldo oddala się od Man Utd?

Cristiano Ronaldo jest ostatnio na świeczniku mediów i to nie dlatego, że jest w wybornej dyspozycji. Portugalczyk jest zdecydowany na rozstanie z Man Utd. Zawodnik miał już przekazać swojemu agentowi informację, aby ten szukał mu nowego klubu.

37-letni piłkarz wrócił do ekipy z Old Trafford w 2021 roku, mając przywrócić dawny blask Czerwonym Diabłom. Ronaldo robił co w jego mocy, ale ostatecznie Man Utd nie zdołał wywalczyć miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów ku niezadowoleniu piłkarza.

Manchester Evening News podaje z kolei, że Ronaldo nie wziął udziału w czwartek w kolejnym treningu drużyny. Portugalczyk przegapił już czwarty dzień z rzędu treningi z drużyną, co nie może napawać optymizmem kibiców angielskiej ekipy.

Man Utd w piątek wyruszy na tournee po Australii i Tajlandii. Zagra w tym czasie mecze kontrolne między innymi z Liverpoolem, Melbourne City, Crystal Palace, Aston Villa, czy Atletico Madryt. Angielska drużyna w związku z tym odbyła dzisiaj dwa treningi.

Ronaldo w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 39 spotkaniach, w których strzelił 24 gole, a ponadto zanotował trzy asysty. Zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

