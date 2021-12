Man Utd opublikował komunikat na temat Lindelofa

fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Lindelof

Manchester United w oficjalnym komunikacie przekazał wiadomości na temat stanu zdrowia Victora Lindelofa. Według przedstawicieli klubu z Old Trafford zawodnik ma kłopoty z oddychaniem.

Victor Lindelof w trakcie potyczki z Norwich miał kłopoty z oddychaniem

Spekulowano, że kłopoty Szweda mogły być związane z zakażeniami na COVID-19 w ekipie z Old Trafford

Aktualni wicemistrzowie Anglii opublikowali komunikat na temat stanu zdrowia reprezentanta Szwecji

Man Utd opublikował oświadczenie ws. stanu zdrowia Lindelofa

Manchester United w trakcie minionego weekendu rozgrywał spotkanie z Norwich City. Piłkarze Czerwonych Diabłów wygrali 1:0 po golu Cristiano Ronaldo. Aczkolwiek tematem numer jeden po spotkaniu był stan zdrowia reprezentanta Szwecji.

Lindelofa w trakcie meczu z Kanarkami dopadły kłopoty z oddychaniem. Piłkarz jednocześnie został zmieniony. Tymczasem Man Utd opublikował oświadczenie w sprawie Szweda.

“Victor przechodzi obecnie serię badań profilaktycznych. Wygląda na to, że doszedł już do siebie po epizodzie, który miał miejsce w meczu przeciwko Norwich. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to związane z wybuchem koronawirusa w klubie” – czytamy w wiadomości opublikowanej przez biuro prasowe Manchesteru United.

Na temat stanu zdrowia obrońcy Czerwonych Diabłów odniosła się również jego żona, Maya Lindelof, na swoim blogu Majanilssonlindelof.elle.se. Kobieta zakomunikowała, że piłkarzowi zainstalowano monitor pracy serca. W związku z tym cały czas może być analizowany stan zdrowia szwedzkiego defensora.

Lindelof dołączył do ekipy z Old Trafford w 2017 roku z Benfiki Lizbona. Szwed kosztował wówczas 35 milionów euro. W tym sezonie 28-latek wystąpił łącznie w 18 meczach, notując w nich dwie asysty. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 24 miliony euro. Jego umowa z Man Utd obowiązuje natomiast do 2024 roku.

Czytaj więcej: De Gea skomentował kłopoty z oddychaniem Lindelofa

Manchester United Brighton 1.55 4.75 5.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. grudnia 2021 09:56 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin